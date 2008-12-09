У Кличка хочуть знати долю протоколу про корупцію щодо Черновецького

Міністерство внутрішніх справ України має повідомити громадськості про долю протоколу про корупцію, складеного щодо голови КМДА Леоніда Черновецького. Про це у Міжнародний день боротьби із корупцією, що відзначається сьогодні, заявив один з лідерів Блоку Кличка у Київраді, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський.

«30 травня Голосіївський суд столиці повернув протокол про корупцію до Міністерства на доопрацювання, - зауважив Дмитро Андрієвський. – Яка подальша доля цього документа, широкому загалу донині невідомо. Зважаючи на резонансність події, ми вимагаємо від правоохоронців поставити крапку у цій історії. Якщо склад злочину був, то протокол має повернутися до суду. Якщо злочину не виявлено, то відповідальні особи Міністерства мають понести покарання».

14 травня 2008 року працівники ГУБОЗ столиці заявили про складання протоколу про корупцію відносно голови КМДА Леоніда Черновецького. Цей протокол базувався на фактах перевірки ГоловКРУ діяльності Київської міської державної адміністрації та районних адміністрацій столиці. За результатами перевірки було встановлено факти порушення чинного законодавства, які призвели до незаконного нарахування і виплат «за високі досягнення у праці», завищення розміру премій та інших виплат на загальну суму понад 250 000 гривень окремим головам райдержадміністрацій та їхнім заступникам.

Після того, як Черновецький відмовився з`явитися за викликом до ГУБОЗ, протокол про корупцію було передано до Голосіївського суду.