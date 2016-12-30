США ще не сказали останнього слова щодо Донбасу – АП

Про це в інтерв'ю "Обозревателю" заявив заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв.

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"Ми дуже сподіваємося на приєднання до "нормандського" формату США. Вважаємо, що з приходом нової адміністрації позиція Штатів буде більш наступальною та ініціативною. Мені здається, що США ще не сказали останнього слова у процесі мирного врегулювання", – зазначив Єлісєєв.

За його словами, офіційний Київ сподівається, що наступний рік принесе більш змістовні результати роботи "нормандського" формату.

"Але тут важливе значення будуть мати результати президентських виборів у Франції", – підсумував заступник глави АП.

Раніше в США заявили, що поки не збираються приєднуватися до зустрічей у чотиристоронньому форматі лідерів Німеччини, Франції, України та Росії ("нормандському форматі") для вирішення конфлікту на сході України.