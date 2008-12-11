Партія регіонів хоче забрати собі бюджетний комітет

Фракція Партії регіонів претендує на головування в комітеті Верховної Ради України з питань бюджету. Про це заявив на засіданні опозиційного уряду лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що практично на сьогодні у Верховній Раді єдиною опозиційною фракцією є Партія регіонів. Тому, за його словами, завтра фракція ставитиме питання про закріплення за фракцією комітету ВР з питань бюджету. Він зазначив, що фракція пропонує на посаду голови цього комітету Миколу АЗАРОВА. (УНІАН: на даний час комітет ВР з питань бюджету очолює народний депутат України Микола ДЕРКАЧ, який представляє фракцію Блоку Литвина.)

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що на сьогодні найбільша фракція парламенту – фракція Партії регіонів – немає точної інформації щодо витрат бюджетних коштів, оскільки уряд приховує цю інформацію. «Ні Президент, ні уряд – ніхто не каже правду в Україні», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.