Україна не відмовиться від застосування касетних боєприпасів

Україна на сьогодні утримується від підписання міжнародної Конвенції про касетні боєприпаси щодо заборони цієї зброї.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі прес-служби Міністерства закордонних справ України щодо започаткування процесу підписання Конвенції про касетні боєприпаси.

Зокрема, як зазначили у зовнішньополітичному відомстві, 3-4 грудня 2008 року у м. Осло (Норвегія) відбулася міжнародна конференція, що проходила в рамках т. зв. „Процесу Осло”, метою якого є запровадження міжнародного режиму заборони застосування, виробництва, передачі та зберігання касетних боєприпасів.

На Конференції відбулася церемонія відкриття до підписання „Конвенції про касетні боєприпаси” - юридично зобов’язуючої міжнародної угоди в сфері заборони касетних боєприпасів (КБП), до якої приєдналося 94 країни.

Між тим, за даними МЗС України, більшість країн-виробників касетних боєприпасів виступили категорично проти запровадження режиму заборони КБП та не брали участі у процесі вироблення й прийняття „Конвенції про касетні боєприпаси”. Не існує наразі консенсусу щодо зазначеного документа й всередині Євросоюзу, зазначається в коментарі.

Водночас Україна, як запевняють в МЗС, позитивно ставиться до намірів низки країн відмовитися від застосування КБП як засобу ведення бойових дій, однак виходить з того, що КБП є законною зброєю, застосування якої не забороняється нормами міжнародного гуманітарного права. Саме тому, підкреслили в міністерстві, Україна наполягає на продовженні пошуку балансу між гарантованим Статутом ООН невід’ємним правом на забезпечення національної безпеки та врахуванням висловленого низкою країн занепокоєння у зв’язку зі значними гуманітарними наслідками застосування КБП.

“Україна вважає, що впровадження нового глобального режиму заборони цілого класу озброєнь має базуватися на засадах його обов’язкового універсального застосування. Тому на сьогодні Україна утрималась від підписання зазначеного документа”, - поінформували в МЗС.

При цьому Україна всіляко підтримує діяльність Групи урядових експертів з питань касетних боєприпасів у рамках Конвенції ООН про „негуманну” зброю від 10 жовтня 1980 року, роботу якої спрямовано на вироблення всеохоплюючого юридично зобов’язуючого документа, що регулюватиме всі можливі аспекти застосування КБП, у тому числі в сфері міжнародного гуманітарного права, наголошується в коментарі.