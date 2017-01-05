Вища рада правосуддя зменшить політичні впливи на суддів

Вища рада правосуддя, закон про яку набув чинності 5 січня, — це, по суті оновлена Вища рада юстиції, яка отримала нову назву та низку нових повноважень. Проте серйозного структурного оновлення не сталося.

Головним чином зміни, які відбулися, стосуються наступних речей. За попереднім конституційним порядком, основними повноваженнями щодо призначення і звільнення суддів безстроково була наділена Верховна Рада України, як законодавчий та політичний орган. Саме з цього приводу лунало чимало обґрунтованої критики. Аби зменшити політизацію та політичні впливи на судову систему, була внесена низка змін до Конституції. І, таким чином, Верховна Рада була позбавлена повноважень призначати і звільняти суддів безстроково. Відтепер цими повноваженнями наділена новостворена Вища рада правосуддя, яка є колективним органом, і який надалі виконуватиме цю функцію.

В цілому, крок щодо зменшення політичних впливів на судовий корпус є правильним. Проте слід зазначити, що політичні впливи не завжди очевидні і помітні зовні.

Тобто, якщо політичні впливи по призначенню і звільненню суддів, коли це робилося у Верховній Раді, проявлялися і були видимими зовні, за ними можна було спостерігати у відкритому режимі на пленарних засіданнях парламенту. Тепер же політичні впливи можуть здійснюватися не у відкритий спосіб, а приховано.

Але головне — щоб у роботі цього органу домінували саме правові чинники

А хотілося б, щоб цей орган був повністю позбавлений будь-яких політичних впливів на нього, щоб таких впливів не було ні в явних, ні у прихованих формах.

Зі створенням Вищої ради правосуддя зміни торкнулися багатьох питань. Наприклад, вони стосуються зміни підстав притягнення до відповідальності суддів. Крім того, цей орган тепер працюватиме в режимі призначення і звільнення суддів безстроково, тобто ліквідований інститут випробувального терміну для суддів…

Загалом, змін чимало. Але головне — щоб у роботі цього органу домінували саме правові чинники.

Микола Сірий, старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В. Корецького НАН України, адвокат