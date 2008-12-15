У БЮТ міркують щодо створення "ширки" після Нового року

Народні депутати від Блоку Юлії Тимошенко не виключають можливості об’єднання парламентської більшості й опозиції в «широку коаліцію» для подолання економічної кризи в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявили депутати із фракції БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН, Валерій КАМЧАТНИЙ та Олег ГЕЙМАН на прес-конференції у Харкові, присвяченій питанню формування парламентської коаліції як першого кроку до подолання економічної кризи.

«Після Нового року, на нашу думку, є два сценарії: або ми повернемося і підійдемо до розвалу цієї більшості, і не виключено, що будуть зроблені спроби до цього, або буде поступове входження і нормалізація (відносин) між опозицією і більшістю, і таким чином ми плавно перейдемо в президентську кампанію», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.

Аналізуючи ситуацію в Україні, він зазначив, що «сьогодні зроблено все, щоб країна почала жити і виходити з того тупика, в який ми потрапили».

О.ФЕЛЬДМАН вважає значною роль голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА у процесі стабілізації ситуації в суспільстві, який, на його думку, «спробує зробити все, щоб не було позачергових виборів, зробити все для нормалізації стосунків, зробити все, щоб опозиція працювала з більшістю як мінімум в ім’я однієї мети».

О.ФЕЛЬДМАН окремо відзначив позитивну роль Кабінету міністрів у нинішній ситуації, зауваживши, що лише спільними зусиллями уряду і парламенту та за розуміння і підтримки Президента, а також за умови консолідації політичних сил можна сподіватися на подолання кризи в країні. «Тобто сьогодні є надія, що більшість буде розуміти, як вона буде працювати з опозицією, а опозиція, як буде працювати з більшістю, і не виключено, що опозиційні сили також будуть підтримувати роботу Кабінету міністрів і всього парламенту», - вважає депутат від БЮТ.

Говорячи про можливість створення «широкої коаліції», О.ФЕЛЬДМАН сказав: «Сьогодні дуже багато людей є симпатиками уряду, і не виключено, що це буде одна велика коаліція після Нового року. Поки ще немає офіційного підтвердження, поки нема юридичних документів, я маю право сьогодні на власну думку - я вважаю, що стійка позиція була б, якби БЮТ, ця потужна фракція, об’єдналася із такою ж потужною фракцією Партії регіонів. Було б 300 голосів, і країну б перестало лихоманити, і ми б точно виходили з тупика, не гальмуючи, не пригинаючись, не чекаючи якогось удару від секретаріату, а чітко йшли б до поставленої мети. Тому я впевнений, що сьогоднішня більшість, яка є в Верховній Раді, з відкритими дверима, з відкритими обіймами чекає нових пропозицій».

На думку О.ФЕЛЬДМАНА, «БЮТ і Партія регіонів сьогодні це практично половина ВВП країни, половина людей з бізнесу, які можуть сьогодні принести користь країні. Це постійно діюча більшість, назвіть її ситуативною, як завгодно, але це 300 голосів, котрі можуть цілеспрямовано поступально проводити будь-яку політику. Вважаю, що ті сили, які хочуть допомогти країні, вони покажуть себе у Верховній Раді, вони будуть голосувати за подолання кризи, вони будуть голосувати за соціальні закони тощо. Сьогодні не час розділяти ані фракції, ані парламент, ані країну на якісь рухи».

О.ФЕЛЬДМАН також зазначив, що об’єднання політичних сил могло б відбутися і на місцевому рівні, зокрема, у Харкові. «Ми готові відкинути свої особисті амбіції, коли ми знаходимося в дуже важкій економічній ситуації. Ми сьогодні перші запропонували руку дружби, руку допомоги, ми готові спільно, на рівні депутатського об’єднання «За Харків!», на рівні доручень від мера лобіювати інтереси міста. Треба передусім залишатися громадянином своєї країни, патріотом свого міста. Ми вважаємо, що треба об’єднуватися і разом проходити цей шлях», - сказав він.