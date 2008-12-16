Тарасюк думає, що о 12.00 закінчаться маніпуляції Банкової

О 12.00 відбудеться підписання угоди про створенням коаліції у складі фракцій “Наша Україна – Народна самооборона”, Блоку Юлії Тимошенко і Блоку Литвина.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник голови фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Борис ТАРАСЮК.

За його словами, більшістю депутатів фракції НУ-НС ухвалили рішення підписати угоди про створення коаліції.

Б.ТАРАСЮК зазначив, що «цьому рішенню передувала складна напружена робота з боку Банкової». За його словами, більшість фракції, прийнявши рішення про входження в коаліцію, «закінчила період інтриг, період, коли фракцією намагались маніпулювати з боку Банкової».

Б.ТАРАСЮК висловив сподівання, що тепер Банкова «стане партнером, але рішення прийматиметься фракцією НУ-НС».