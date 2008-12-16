Кріль прогнозує, що Тимошенко перед Новим роком дуритиме депутатів

Партія “Єдиний центр” критикує уряд за зволікання з поданням до парламенту проекту державного бюджету на 2009 рік.

Як повідомляє прес-служба партії, про це заявив лідер “Єдиного центру” Ігор КРІЛЬ, коментуючи прохання прем’єр-міністра розглянути у Верховній Раді той варіант бюджету, який був поданий урядом ще влітку і відкликаний з парламенту 12 листопада для доопрацювання.

«Уряд відверто визнав, що цілий місяць нічого не робив для доопрацювання бюджету-2009», - заявив І.КРІЛЬ і додав, що «замість того, щоб займатися змінами до бюджету-2009, який має стати одним з основних інструментів боротьби з економічною кризою, прем’єр-міністр місяць грала у коаліційні ігри з метою втриматись на своїй посаді».

Він нагадав, що 17 листопада Президент зобов’язав уряд у двотижневий термін внести до бюджету необхідні зміни. «Сьогодні вже 16 грудня, однак бюджету досі немає, - констатував народний депутат. - Не оприлюднено навіть макроекономічні показники на наступний рік. Уряд лише розповідає про те, що має бути, але нічого не робить».

«Таке зволікання закінчиться тим, що за кілька днів до Нового року до Верховної Ради принесуть якийсь документ, назвуть його бюджетом, скажуть, що він хороший і за нього треба голосувати», - заявив І.КРІЛЬ.