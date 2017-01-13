Жебрівський застеріг Ахметова від втручання ДТЕК у справи об'єднаних громад

Про це він заявив на прес-конференції в Краматорську ввечері 12 січня, повідомляє "Острів".

"Є ДТЕК, який, на жаль, почав власну політику. Я попереджав власників ДТЕК – займайтеся господарською діяльністю, не лізьте в політику. На жаль, є один з представників ДТЕК, яка чомусь вирішила, що під ДТЕК буде сформована велика Добропільська громада. Не допущу цього всього. Буде те, що на користь людям - наближення адміністративних послуг. Звертаюся до пана Тищенка та головного акціонера – якщо їх співробітниця буде втручатися в політику, вони будуть мати великі проблеми", - заявив губернатор.

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Він зазначив, що ДТЕК разом з мером Добропілля Андрієм Аксьоновим виступають за створення об'єднаної територіальної громади з адміністративним центром в зазначеному місті і "почали нагинати людей з приводу великого єдиного Добропілля".

"Цього не буде. Будуть мати проблеми і Аксьонов, і ДТЕК. Є розмежування: політика, будь ласка, у Верховну Раду, в партію і - вперед, займайтеся політикою. Бізнес в політику не лізе. Це ключове питання... Я дуже прошу акціонера задуматися і звернути увагу на ту розмову, яку неодноразово з ним мали: бізнес-окремо, політика – окремо", - підкреслив Жебрівський.