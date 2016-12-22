Силовий шлях: Жебрівський не відкидає "хорватського сценарію" деокупації Донбасу

Про це він сказав на прес-конференції у Кіровограді, передає "Остров".

Жебрівський зазначив, що не є великим оптимістом у питанні швидкого звільнення тимчасово непідконтрольних територій.

"Я не є таким оптимістом. Росіяни поставили все на паузу. Чекають, яку позицію займе (обраний президент США – Ред.) Трамп", - сказав він, наголосивши, що Україна в жодному разі не готова поступатися своїми територіями.

За його словами, зараз потрібно облаштовувати підконтрольну Україні територію Донбасу, приділяти увагу переговірникам для тиску на Росію й займатися подальшим будівництвом армії.

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"Ми прийдемо, зрештою, до хорватського варіанту", - сказав губернатор, маючи на увазі, що можливий саме силовий шлях повернення непідконтрольних територій.

Показово, що ще півроку тому Жебрівський був менш песимістичний і виступав виключно за мирний шлях розвитку події. Так, у червні 2016 року він заявляв, що є два варіанти вирішення конфлікту. Перший – відмова Росії від Донбасу через посилення міжнародних санкцій. "Другий варіант - хорватський. Будувати армію - і років через п'ять відвойовувати військовим шляхом", - сказав Жебрівський, наголосиши, що особисто він сподівається на перший сценарій. "Тому що найстрашніше на війні - ховати своїх побратимів", - пояснив він.

У 1995 році Хорватія після двох вдалих військових операцій "Блискавка" і "Буря" примусила бунтівну Сербську Країну до підписання Ердутської угоди, за якою невизнана республіка за допомогою ООН була мирно інтегрована до Хорватії в 1998 році.