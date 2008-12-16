Партія регіонів звинувачує комуністів і Литвина у зраді

Парламентські голосування на підтримку новоствореної коаліції членами фракцій Комуністичної партії України та Блоку Литвина Партія регіонів розцінює як “безпрецедентну зраду комуністів та Блоку Литвина свого народу і своїх виборців”.

Про це йдеться у заяві Партії регіонів, оприлюдненій на офіційному сайті партії.

“БЮТ, частина НУ-НС, Блок Литвина за підтримки комуністів створили у Верховній Раді України пронатівську, пронаціоналістичну коаліцію, яка, не маючи достатньої кількості голосів, але підтримана комуністами, буде реалізовувати антинародну політику”, - сказано у документі.

“Регіонали” переконані, що “замішана на фальші, на брехні та підступі нова недорахована коаліція має лише одну мету – зберегти при владі уряд ТИМОШЕНКО”, про що, як вважають автори заяви, свідчить один з пунктів коаліційної угоди, зокрема про те, що її учасники „беруть на себе зобов’язання підтримати схвалення програми дій уряду”.

Також у заяві зазначається: “Коаліційна угода – це суцільне окозамилювання. Вона не містить серйозної програми виходу з кризи. І основу її складають загалом ідеологічні посили, сформульовані прибічниками НАТО та насильницької українізації”.

Водночас, у Партії регіонів наголошують, що “сьогодні треба об’єднувати зусилля для реалізації антикризової програми, для щоденної важкої праці з подолання тих проблем, які породила бездарна помаранчева команда”, та висловлюють солідарність з “народом, який початком страйків і протестів, що вже котиться Україною, висловлює своє „ні” бездарній владі та її комуністичним підтакувачам”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Верховній Раді України було офіційно оголошено про підписання коаліційної угоди між фракціями БЮТ, “Наша Україна – Народна самооборона” та Блоком Литвина. Відповідну заяву перед закриттям пленарного засідання зробив голова ВР Володимир ЛИТВИН.

Він нагадав, що 9 грудня було оголошено про створення коаліції «трьох». А сьогодні укладена угода про створення коаліції «Національного розвитку, стабільності та порядку».