Росія дозволила українцям не реєструватися три місяці

Федеральна міграційна служба Росії підтвердила дію протоколу від 2004 року до українсько-російської угоди про безвізовий режим, відповідно до якого громадяни України можуть без реєстрації перебувати на території РФ протягом 90 діб.

Як повідомив УНІАН прес-секретар посольства України в РФ Олег ВОЛОШИН, таке рішення стало результатом активної роботи посольства України в Москві, зокрема консульського відділу, щодо збереження пільгового режиму перебування наших громадян в Росії.

«Справа в тому, що в січні 2007 році в РФ в силу вступило нове міграційне законодавство, відповідно до якого громадяни всіх країн СНД повинні були реєструватися у відповідних органах протягом трьох днів після перетину російського кордону», - розповів О.ВОЛОШИН, додавши, що в жовтні минулого року Москва навіть поставила питання про припинення дії відповідного протоколу, що надавав преференції українцям.

За його словами, зі свого боку, консульські співробітники посольства в ході серії переговорів та консультацій послідовно доводили російським колегам, що такий крок змусить і Україну позбавити російських громадян права перебувати без реєстрації на українській території протягом 90 діб.

«В результаті на початку грудня Федеральна міграційна служба РФ дала доручення всім своїм підрозділам утримуватися від вжиття санкцій проти українців, які більше трьох днів не реєструються за місцем тимчасового перебування в Росії», - наголосив О.ВОЛОШИН.

Він зауважив, що таким чином Москва підтвердила свою готовність слідувати раніше досягнутим домовленостям про преференційний міграційний режим у двосторонніх відносинах.

«Такий крок є дуже важливим для гуманітарного виміру відносин між Україною та Росією, якщо враховувати, що лише протягом 11 місяців цього року близько 20 млн. людей перетнули українсько-російський кордон в обох напрямках», - зауважив він.