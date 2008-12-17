Тимошенко віддала Укрзалізницю Литвину

На пропозицію Блоку Литвина гендиректором "Укрзалізниці" призначено Костюка

Михайла КОСТЮКА призначено генеральним директором Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Як передає кореспондент УНІАН, про ухвалення такого рішення на сьогоднішньому засіданні Кабінету Міністрів України повідомив журналістам міністр транспорту та зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ.

Він зазначив, що це призначення відбулося за пропозицією Блоку Литвина у зв`язку з входженням фракції в коаліцію.

Довідка УНІАН. М.КОСТЮК до призначення був заступником гендиректора «Укрзалізниці».

Гендиректором "Укрзалізниці" з 29 грудня 2007 р. був Василь МЕЛЬНИЧУК.