Литвин знає, що наступного тижня у ВР буде штурм

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає за необхідне до кінця цього року ухвалити бюджет-2009 і не допустити його відсутності у наступному році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з громадськістю Ржищева під час своєї робочої поїздки.

За словами В.ЛИТВИНА, ряд політиків сьогодні виступають за те, аби не ухвалювати бюджет, і щоб кожен наступний місяць фінансувався на рівні 1/12 від загального бюджету попереднього року.

За словами голови ВР, якщо парламент не ухвалить бюджет на наступний рік, то Україна не зможе зробити зовнішніх запозичень, без яких буде важко вижити. «Краще поганий бюджет, ніж відсутність бюджету», - сказав спікер.

В.ЛИТВИН наголосив, що наступний тиждень у ВР буде досить складним. «Буде штурм, буде гаряча дискусія і буде велике протистояння», - сказав голова ВР.

При цьому він додав, що бюджет-2009 має бути виписаний з урахуванням всіх економічних реалій сьогодення.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що уряд має намір найближчими днями підготувати проект державного бюджету на 2009 рік.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що бюджет будуватиметься на “складних” макропоказниках, які були розроблені з урахуванням негативного впливу світової кризи на українську економіку.

Сьогодні, 17 грудня, народний депутат від БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН заявив, що проект державного бюджету України на 2009 рік вже завтра знаходитиметься у Верховній Раді України і розглядатиметься профільним комітетом.

Він також сказав, що документ може бути винесений на голосування вже у п`ятницю, 19 грудня.

Між тим Кабмін на сьогоднішньому засіданні не розглядав питання про затвердження проекту державного бюджету на 2009 рік.

Як повідомив міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ, було ухвалено рішення перенести розгляд документа на наступне засідання уряду.