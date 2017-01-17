Рада сьогодні розгляне проект постанови про фінансове забезпечення своєї діяльності (наживо)
Сьогодні Верховна Рада України планує розглянути проект постанови про фінансове забезпечення своєї діяльності.
Як передає кореспондент УНІАН, також сьогодні на розгляд винесено проект постанови про календарний план проведення 6-ї сесії парламенту.
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Крім того, народні депутати розглянуть низку питань щодо транспорту та екологічної політики, зокрема це закон про стратегічну екологічну оцінку, який розглядатиметься повторно - з пропозиціями президента України.
Також депутати розглянуть законопроект про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації.
Серед питань, які планується розглянути для їхнього включення до порядку денного сесії, - законопроект про схвалення рішення президента про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2017 році для участі у багатонаціональних навчаннях.