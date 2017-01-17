Рада сьогодні розгляне проект постанови про фінансове забезпечення своєї діяльності (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, також сьогодні на розгляд винесено проект постанови про календарний план проведення 6-ї сесії парламенту.

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Крім того, народні депутати розглянуть низку питань щодо транспорту та екологічної політики, зокрема це закон про стратегічну екологічну оцінку, який розглядатиметься повторно - з пропозиціями президента України.

Також депутати розглянуть законопроект про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації.

Серед питань, які планується розглянути для їхнього включення до порядку денного сесії, - законопроект про схвалення рішення президента про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2017 році для участі у багатонаціональних навчаннях.