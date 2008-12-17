Тимошенко віддала Литвину ще одну хлібну посаду

Сергія ГАНЖУ призначили главою Державного комітету з матеріального резерву (Держкомрезерв).

Як передає кореспондент УНІАН, про ухвалення такого рішення на сьогоднішньому засіданні Кабінету Міністрів повідомили журналістам учасники засідання.

За їхніми даними, це призначення відбулося на пропозицію Блоку Литвина через входження фракції в коаліцію.

Довідка УНІАН. С.ГАНЖА до призначення був заступником голови Дніпропетровської міськради.

Головою Держкомрезерву з 29 грудня 2007 р. був Михайло ПОЖИВАНОВ.