В Україні очікують від французької влади реакції на заяви Ле Пен щодо визнання Криму "російським" - Яценюк

Про це лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк написав на свій сторінці в Facebook.

"Заяви Марін Ле Пен про визнання Криму "російським" і зняття санкцій з Росії - це абсурдний вияв міжнародного задзеркалля, куди вперше з часу Другої світової війни може повернутися Європа", - написав Яценюк.

Кандидат на посаду президента Французької Республіки претендує на те, щоб дбати про велич своєї країни, наголосив Арсеній Яценюк: "І не усвідомлює, що робить оцінки, які порушують міжнародне право і становлять загрозу для самої Франції, бо суперечать цивілізованим принципам світоустрою".

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"У підходах, які підривають єдність і стійкість Європи, добре відчувається почерк Кремля", - підкреслив лідер "Народного фронту".

Яценюк наголосив, що слова Марін Ле Пен є викликом для всієї Європи: "Франція виступає посередником у мирному врегулюванні на сході України. В Україні очікують від французької влади реакції на неприйнятні заяви пані Ле Пен, а також підтвердження політики невизнання анексії Криму й відновлення територіальної цілісності України".

"Адекватна реакція стосовно заяв Марін Ле Пен необхідна від української влади", - написав він. "Немає різниці, хто виступає проти незалежності і територіальної цілісності України. На кожну таку спробу наша держава і суспільство дадуть негайну відповідь", - резюмував Яценюк.