Уряд прийняв проект Програми своєї діяльності

Уряд на засіданні у середу розглянув та ухвалив за основу проект Програми діяльності Кабінету Міністрів України в кризовий та посткризовий періоди.

Як повідомив УНІАН секретаріат Кабінету Міністрів України, проект програми враховує положення Коаліційної угоди та актуальні завдання уряду, визначені Програмою діяльності «Український прорив: для людей, а не політиків».

Програма враховує пропозиції та зауваження міністерств та відомств, центральних органів виконавчої влади, а також перелік інфраструктурних проектів, реалізація яких має бути спрямована на досягнення програмних цілей.

В програмі доопрацьовано розділ «Україна і світ», а також інші розділи програми в частині європейської інтеграції та міжнародного співробітництва.

Також документ доповнено переліком законопроектів і переліком інвестиційних та інноваційних проектів, спрямованих на виконання програми та розділом щодо впливу світової кризи на економіку України.

Згідно із проектом, своїми першочерговими програмними завданнями уряд визначив:

досягнення макроекономічної стабілізації; оздоровлення і відновлення нормального функціонування фінансових ринків України, а також відновлення довіри до банківської системи; мінімізацію негативних соціальних наслідків через проведення виваженої та відповідальної соціальної політики; посилення економічної активності та відновлення економічного зростання.

Серед програмних завдань та заходів, орієнтованих на середньострокову перспективу (2010-2012 рр.): забезпечення фундаментальних передумов посткризового розвитку України; зняття інфраструктурних обмежень розвитку; підвищення технологічного рівня індустріального виробництва; створення сучасного агропромислового комплексу, тощо.

Проект Програми діяльності уряду в кризовий та посткризовий періоди протягом тижня буде доопрацьовано та винесено на затвердження на позачергове засідання КМУ, яке відбудеться в суботу, 20 грудня.