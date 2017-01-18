Путін, Меркель і Олланд домовилися надати додатковий імпульс "нормандській четвірці" - Кремль

Про це повідомляє прес-служба Кремля.

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"Сторони домовились надати додатковий імпульс діяльності в рамках "нормандської четвірки". У зв'язку з цим на найближчий час заплановано проведення низки спільних заходів на різних рівнях", - сказано у повідомленні.

Окремо відзначається, що Путін розповів співрозмовникам про реалізацію російсько-турецько-іранських домовленостей про припинення вогню в Сирії і підготовку запланованоїіченої на 23 січня в Астані зустрічі за участі представників офіційного Дамаска та опозиції.