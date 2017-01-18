Путін, Меркель і Олланд домовилися надати додатковий імпульс "нормандській четвірці" - Кремль
20:58, 18 січня 2017Політика
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Президент Російської Федерації Володимир Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Олланд під час телефонної розмови домовилися надати додатковий імпульс діяльності в рамках "нормандської четвірки".
"Нормандській четвірці" хочуть надати "додаткового імпульсу" / фото: УНІАН
Про це повідомляє прес-служба Кремля.
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"Сторони домовились надати додатковий імпульс діяльності в рамках "нормандської четвірки". У зв'язку з цим на найближчий час заплановано проведення низки спільних заходів на різних рівнях", - сказано у повідомленні.
Окремо відзначається, що Путін розповів співрозмовникам про реалізацію російсько-турецько-іранських домовленостей про припинення вогню в Сирії і підготовку запланованоїіченої на 23 січня в Астані зустрічі за участі представників офіційного Дамаска та опозиції.
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