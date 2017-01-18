Посол України в Туреччині закликав "не демонізувати" відносини між Анкарою і Москвою

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав під час відеовключення в рамках проекту «Дипломатія без кордонів».

«Я би не демонізував розвиток відносин по лінії Туреччина та Росія, за будь-яких обставин не потрібно їх розглядати в трикутнику, що подальша нормалізація відносин Туреччини і Росії негативно вплине на двосторонній діалог Україна-Туреччина. У нас свій трек, у нас стратегічне партнерство, ми чітко доводимо своє бачення до наших партнерів в Туреччині, ми чітко розуміємо інтереси один одного», - сказав посол.

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Він також зазначив, що Туреччина послідовно підтримує територіальну цілісність України.

«Туреччина - ключовий наш партнер в цьому регіоні, Туреччина чітко, твердо і послідовно підтримує територіальну цілісність України і займає принципову позицію в кримському питанні», - наголосив Сибіга.