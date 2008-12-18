Депутати створили комісію з перевірки діяльності Нацбанку

Верховна Рада України прийняла постанову «Про утворення Тимчасової слідчої комісії з питань перевірки діяльності Національного банку України в період фінансової кризи».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 416 із 440 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Постановою ВР доручено перевірити діяльність Нацбанку щодо виконання ним «основної конституційної функції – забезпечення стабільності грошової одиниці, а також щодо забезпечення стабільності банківської системи та виконання основних засад грошово-кредитної політики в період фінансової кризи».

Головою ТСК обрано народного депутата Юрія ПОЛУНЄЄВА (фракція БЮТ), заступником - народного депутата Владислава ЛУК’ЯНОВА (фракція Партії регіонів), секретарем комісії - народного депутата Аллу АЛЕКСАНДРОВСЬКУ (фракція КПУ).

Постановою ВР передбачено, що Генеральна прокуратура, СБУ, НБУ мають забезпечити додержання законів України про статус народного депутата України, «Про державну таємницю» щодо доступу членів ТСК до матеріалів та документів, що стосуються предмета діяльності цієї комісії.

Комісія має працювати впродовж одного місяця.