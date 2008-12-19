Яценюк: я особисто можу довіряти Азарову, але таких людей небагато...

Народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК (фракція НУ-НС) вважає, що депутати використовуватимуть Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з питань перевірки діяльності Національного банку України з лобістською метою.

Таку думку А.ЯЦЕНЮК висловив сьогодні у прямому ефірі радіо “Ера FM”.

“Знаючи, що таке Верховна Рада і який склад українського парламенту, можу відповідально заявити – тільки після того, як буде створено відповідну комісію, до Національного банку почнуть ходити “ходоки” зі значками народних депутатів України: тому дай валюту, тому дай рефінансування, тому допоможи такий банк профінансувати... Це вже все проходили. Тимчасова слідча комісія спрямована тільки на одне: як вирішити індивідуальні питання окремих народних депутатів України”, - сказав А.ЯЦЕНЮК.

На його думку, ключовим питанням на даний момент є стабілізація курсу. Крім того, він вважає, що у парламенті не так багато фахівців, які можуть увійти до складу цієї комісії.

“Є декілька відповідальних людей... Я можу назвати, наприклад, Миколу АЗАРОВА, якому я можу особисто довіряти як фахівцю, з яким ми прожили 2004 рік і з яким ми разом подолали валютно-фінансову кризу 2004 року. Але їх на пальцях можна порахувати. Левова частка комісії буде виключно лобістська. Запускати будь-які комісії - означає повністю отримати неконтрольовану ситуацію”, - впевнений депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 грудня, Верховна Рада України прийняла постанову «Про утворення Тимчасової слідчої комісії з питань перевірки діяльності Національного банку України в період фінансової кризи». Таке рішення підтримали 416 із 440 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Постановою ВР доручено перевірити діяльність Нацбанку щодо виконання ним «основної конституційної функції – забезпечення стабільності грошової одиниці, а також щодо забезпечення стабільності банківської системи та виконання основних засад грошово-кредитної політики в період фінансової кризи».

Головою ТСК обрано народного депутата Юрія ПОЛУНЄЄВА (фракція БЮТ), заступником - народного депутата Владислава ЛУК’ЯНОВА (фракція Партії регіонів), секретарем комісії - народного депутата Аллу АЛЕКСАНДРОВСЬКУ (фракція КПУ).

Постановою ВР передбачено, що Генеральна прокуратура, СБУ, НБУ мають забезпечити додержання законів України про статус народного депутата України, «Про державну таємницю» щодо доступу членів ТСК до матеріалів та документів, що стосуються предмета діяльності цієї комісії.

Комісія має працювати впродовж одного місяця.