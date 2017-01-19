Прем’єр Нідерландів заявив, що підтримує введення "безвізу" для українців

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що підтримує якнайшвидше запровадження безвізового режиму з Україною. Про це він сказав під час зустріч і із президентом України Петром Порошенком у Давосі, передає прес-служба глави держави.

Крім того, Рютте також сказав, що підтримує продовження тиску на Росію за допомогою санкцій до повного виконання мінських домовленостей.

«Прем’єр-міністр Нідерландів підтвердив підтримку України у питанні необхідності продовження санкційного тиску на Росію до повного виконання Мінських угод та відновлення територіальної цілісності держави, включаючи Крим, а також якнайшвидшого запровадження ЄС безвізового режиму для громадян України», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ ЄС сподіваються, що Нідерланди в першій половині року ратифікують Угоду про асоціацію з Україною

У свою чергу Порошенко заявив, що рішення грудневого засідання Європейської Ради відкривають перспективи для завершення Нідерландами процесу ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Як повідомляв УНІАН, голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі очікує на офіційне схвалення механізму тимчасового призупинення дії безвізового режиму Європейського Союзу з третіми країнами у лютому-березні, що необхідно для початку міжінституційних переговорів Європейської комісії, Європейської Ради і Європейського парламенту для скасування віз для українців.

"Наразі домовленість щодо механізму призупинення безвізового режиму досягнута. Має бути формальне схвалення цієї домовленості у лютому або березні. І відразу після цього відбудеться тріалог у Брюсселі між різними інституціями, щоб формально погодити візову лібералізацію для України", - заявив Мінгареллі.

Раніше, заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявляла, що уряд Королівства Нідерланди після 15 березня 2017 року внесе на розгляд верхньої палати парламенту (Сенату) для ратифікації Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.