Суд визнав перемогу Гурвіца на виборах мера Одеси у 1998 р.

Через вісім років Апеляційний суд Кіровоградської області виправив судову помилку, допущену колегією суддів Кіровоградського обласного суду при розгляді скарги тодішнього кандидата в мери Одеси Руслана БОДЕЛАНА про визнання недійсними виборів Одеського міського голови 29 березня 1998 року, на яких здобув перемогу його опонент Едуард ГУРВІЦ.

Як передає кореспондент УНІАН, офіційне повідомлення про це отримав сьогодні мер Одеси Е.ГУРВІЦ, що звернувся до Апеляційного суду Кіровоградської області з заявою про перегляд рішення обласного суду за нововиявленими обставинами і скасування його рішення від 6 травня 1998 р.

У документі, підписаному головуючим на засіданні Колегії суддів судової палати в цивільних справах Апеляційного суду Кіровоградської області Володимира ВЕРБИЦЬКОГО, зокрема, говориться: „Заслухавши пояснення представника Е.ГУРВІЦА, дослідивши матеріали, додані до заяви, Колегія суддів дійшла висновку, що заява підлягає задоволенню”. А рішення Кіровоградського обласного суду від 6 травня 1998 р. у справі за скаргою Р.БОДЕЛАНА „про визнання недійсними виборів Одеського міського голови 29 березня 1998 р. скасувати за нововиявленими обставинами”.

На засіданні Апеляційного суду Кіровоградської області, що відбулося 7 липня поточного року, встановлено, зокрема, що „за фактом спроби кандидата на посаду Одеського міського голови В.КРАВЧЕНКА зняти свою кандидатуру з виборів о 22 год.15 хв. 28 березня 1998 р. він отримав відповідь Комітету Верховної Ради України 10 березня 2006 p., згідно якої режим роботи ТВК в лютому 1998 р. встановлений з 9 до 18 год. в робочі дні та з 10 до 16 год. - у вихідні”.

По епізоду незаконності створення газети «Одесские ведомости», говориться в ухвалі апеляційного суду, „заявнику у 2006 р. стало відомо, що засновником зазначеної газети є трудовий колектив редакції газети «Одесский дневник». Реєстрацію газети «Одесские ведомости» провів комітет інформації Одеської облдержадміністрації, яку на той час очолював Р.БОДЕЛАН”.

Так само, зазначається в ухвалі, „по епізоду поширення за один день до виборів в школах та навчальних закладах агітматеріалів у друкованому виданні «Одесский дневник» та книзі «Мы – одесситы» суд не мав інформації і не міг її мати про те, що підручник з краєзнавства «Мы - одесситы» й «Одесский дневник» надійшли до навчальних закладів на початку 1997 р. і не могли в березні 1998 р. використовуватись як агітаційні матеріали”.

Ці та інші обставини дають підстави для висновку, сказано в ухвалі апеляційного суду, що „заява про перегляд рішення суду за нововиявленими обставинами підлягає задоволенню, а рішення суду – скасуванню”.

Представник Е.ГУРВІЦА підтримав його заяву в судовому засіданні, зазначається в ухвалі апеляційного суду, і додав, що „наведені в заяві обставини є підставою для перегляду рішення суду за нововиявленими обставинами і його скасування”. Між тим, відповідач Р.БОДЕЛАН чи його представник на засідання апеляційного суду не з’явилися ні 7 липня, ані 21 липня 2006 р.

На думку заступника голови президії адвокатського об’єднання «Одеська обласна колегія адвокатів», заслуженого юриста України Йосипа БРОНЗА, „ухвала колегії суддів Апеляційного суду Кіровоградської області, що вже набула законної сили, має передусім велике моральне значення. Оскільки виправлена через 8 років судова помилка повернула багатьом людям віру у кінцеве торжество справедливості”.

За словами адвоката, “більшість одеситів пам’ятає, як безцеремонно тоді було порушено їхні права й проігноровано волевиявлення, згідно з яким на виборах 1998 року Е.ГУРВІЦ здобув перемогу з перевагою в 70 тисяч голосів. Всупереч тому, що виборчі перегони проходили у вкрай несприятливій для нього політичній обстановці, що знайшло відображення і в висновках міжнародних спостерігачів. Тим не менше, Р.БОДЕЛАН оскаржив результати програних ним виборів, і суддя Кіровоградського облсуду Володимир ЯКОВЛЄВ рішенням від от 6 травня 1998 року визнав вибори Одеського міського голови недійсними”.