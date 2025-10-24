Курс української валюти визначають насамперед ринкові механізми.

Коливання курсу гривні залежать від світових тенденцій щодо долара і євро. Якщо долар зміцнюється або послаблюється, це відповідно впливає на курс української валюти

Про це розповів перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук під час брифінгу в Національному банку.

"Коли долар зміцнюється чи послаблюється до валют інших країн, то гривня тут не є винятком. І ці події пов’язані насамперед із подіями у США", - сказав він.

Відео дня

За словами Ніколайчука, рівень обмінного курсу збільшується чи зменшується не через поведінку НБУ, а через ринкові механізми.

"Коли долар послаблюється відносно євро, то євро зміцнюється, і це надає додаткові стимули для експортерів продавати валюту, і навпаки зменшує попит імпортерів. У такій ситуації долар США послаблюється відносно гривні, що, в свою чергу, вирівнює певною мірою курс гривні до євро", - зазначив перший заступник голови НБУ.

Він додав, що ця ситуація спостерігалася і до повномасштабного вторгнення, але в останні роки така динаміка посилюється через те, що все більше і більше наших розрахунків у зовнішній торгівлі відбуваються саме в євро.

Курс валют в Україні - останні новини

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що найближчим часом на валютному ринку можливе підвищення попиту на іноземну валюту, проте це не означатиме різких коливань курсів, хоча ситуативні зміни все ж не виключені.

За його прогнозом, наступного тижня коридори валютних змін складуть 41,6-42 грн/дол. та 48-49 грн/дол. (на міжбанку) та 41,5-42 грн/дол. та 48-49,5 грн/євро (на готівковому ринку).

Вас також можуть зацікавити новини: