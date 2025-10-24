У 'ПриватБанку' подорожчав долар: актуальний курс валют на п'ятницю

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,19 грн, а євро – 49,02 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п'ятницю, 24 жовтня, зріс на 5 копійок і складає 42,10 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 49,00 гривень за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,50 гривні, а євро - за курсом 48,00 гривень за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у п'ятницю подорожчав на 17 копійок і становить 42,19 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 24 жовтня, залишився незмінним і складає 49,02 гривні.

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 24 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,90 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 14 копійок.

По відношенню до євро гривня також послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти на п'ятницю установлено на рівні 48,55 гривні за один євро, тобто гривня втратила 18 копійок.

У свою чергу перший заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук повідомив, що коливання курсу гривні залежать від світових тенденцій щодо долара і євро. Якщо долар зміцнюється або послаблюється, це відповідно впливає на курс української валюти.

Він нагадав, що рівень обмінного курсу збільшується чи зменшується не через поведінку НБУ, а через ринкові механізми.

