Аналітики зазначають, що учасники ринку не вірять у серйозність загрози постачанню російських барелів.

Ціни на нафту зранку 24 жовтня знижуються після зростання на попередній торговій сесії, але, все одно, можуть оновити чотиримісячний тижневий рекорд зростання. Нові санкції США проти "Лукойла" та "Роснефти" посилили побоювання щодо поставок російської сировини на світовий ринок, повідомляє Reuters.

За даними порталу Іnvesting, станом на 10:03 за київським часом, вартість нафти марки Brent знизилася на 17 центів, до 65,82 долара. Ф'ючерси на американську нафту марки WTI впали на 16 центів, до 61,63 долара.

Засновник аналітичної компанії Vanda Insights Вандана Харі вважає, що ранкове падіння цін на нафту після різкого зростання на торговій сесії 23 жовтня свідчить про те, що учасники ринку не вірять у серйозну загрозу постачанню російських барелів.

"Ціни на нафту вирівнюються, спостерігається деяка фіксація прибутку, що свідчить про те, що ринок не панікує через російські поставки", - зазначає експерт.

Між тим китайські державні НПЗ, за даними Reuters, через американські санкції призупинили закупівлю російської нафти. Про плани зменшити імпорт, за словами співрозмовників журналістів, заявили і індійські НПЗ.

Зі свого боку, міністр нафти Кувейту заявив, що ОПЕК+ готова компенсувати будь-який дефіцит на ринку. Видання нагадує, що на "Роснефть" та "Лукойл", які потрапили під американські санкції, припадає 5% світового видобутку, а РФ, за даними Міністерства енергетики США, була другим у світі виробником нафти у 2024 році.

Санкції США проти російських нафтових гігантів

В ніч на 23 жовтня Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти "Роснефти" і "Лукойлу". Окрім російських нафтових гігантів обмеження зачеплять 28 дочірніх компаній "Роснефти" та шість – "Лукойлу".

На тлі американських санкцій акції нафтових гігантів обвалилися. Цінні папери були серед лідерів падіння на біржі.

Після оголошення про санкції США стосовно "Роснефти" та "Лукойла" індійські НПЗ, за неофіційними даними, планують прискорити відмову від російської нафти. Інший топ-покупець російської нафти - Китай теж оголосив про призупинення закупівлі російської нафти.

Втім деякі російські чиновники у неофіційних розмовах переконують, що Трамп може передумати.

