Раніше в Кремлі були більш обережні у своїй критиці США.

Високопоставлені кремлівські чиновники публічно назвали США і президента Дональда Трампа супротивниками Росії і "недружніми" щодо Росії у відповідь на санкції проти російського енергетичного сектора. Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, це демонструє "суттєвий поворот" у російській риториці.

Так, російський глава Володимир Путін заявив 23 жовтня, що санкції є "недружнім актом щодо Росії", додавши, що дії Трампа завдають шкоди російсько-американським відносинам і підривають світовий енергетичний ринок.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв 23 жовтня заявив, що "Сполучені Штати є противником [Росії]" і що Сполучені Штати тепер повністю встали на "стежку війни проти Росії". Як зазначають аналітики, Кремль зазвичай дозволяє Медведєву такі гіперболічні заяви, які відображають маргінальні позиції Кремля і безпосередньо передають підтекст повідомлень інших російських офіційних осіб.

Водночас аналітики нагадують, що Путін та інші високопоставлені кремлівські чиновники не називали США противником Росії публічно за адміністрації Трампа до 23 жовтня і були обережними у своїй критиці Сполучених Штатів за адміністрації Трампа, імовірно, щоб домогтися поступок у війні Росії в Україні, уникнути санкцій США і спробувати укласти двосторонні економічні угоди.

"Заяви Путіна і Медведєва являють собою істотний риторичний поворот, імовірно, спрямований на виправдання Росії за відмову від переговорів з Україною або згоди на перемир'я, раніше запропоноване США і Україною", - підкреслюють в ISW.

Путін відреагував на санкції і "Томагавки"

Путін заявив, що вважає санкції США спробою чинити тиск на Росію.

"Жодна країна, яка поважає себе, ніколи не робить нічого під тиском", - підкреслив він.

Він також погрозами відреагував на заяву українського президента Володимира Зеленського про те, що Україна все ж отримає далекобійне озброєння від союзників.

"Відповідь Росії в разі нанесення ударів Tomahawk по території Росії буде серйозною, якщо не сказати приголомшливою", - заявив глава Кремля.