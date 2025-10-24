Новітній підводний човен "Чан Йон-сіль" отримав потужніші ракети, літій-іонні батареї та покращену "стелс"-технологію.

Південна Корея спустила на воду перший корабель другої партії програми KSS-III — підводний човен ROKS "Чан Йон-сіль", який стане найбільшою і найтехнологічнішою субмариною у серії. Церемонія відбулася на верфі Hanwha Ocean у Кодже за участі ВМС Республіки Корея та Адміністрації програми оборонних закупівель (DAPA), передає TWZ.

Другий підклас KSS-III (Batch II) відрізняється від партії I значним технічним оновленням: збільшено надводну водотоннажність до приблизно 3500 тонн (проти 3300 тонн у партії I), подовжено корпус, а також розширено ударні та оперативні можливості.

Головні новації та озброєння

Збільшена вертикальна пускова установка (VLS): Batch II має 10 комірок VLS (порівняно з шістьома в партії I), що розширює можливості для розміщення крилатих ракет, а також потенційно балістичних ракет підводного базування (БРПБ).

Відео дня

БРПБ Hyunmoo-IV-4 (K-БРПБ): про цю ракету відомо мало, але повідомлялося про її тестові пуски та оцінювані дальності від ~311 до 497 морських миль (приблизно 497–797 км) у різних повідомленнях. Вона може бути морською версією наземної ракети Hyunmoo.

Можливість гіперзвукових крилатих ракет: комірки VLS можуть використовуватися й для майбутніх гіперзвукових варіантів у межах програми Hycore.

Торпедне озброєння: шість 533-мм апаратів, сумісних із торпедами Tiger Shark, протикорабельними крилатими ракетами C-Star-III або підводними мінами SLMM.

Енергоустановки та стелс-характеристики

Batch II оснащено літій-іонними акумуляторами, які значно підвищують підводну витривалість і дозволяють триваліше перебувати під водою та здійснювати маневри високої швидкості. Човен також має "допоміжну" систему AIP на паливних елементах. Для зниження шуму застосовано комплекс технологій – у тому числі гумове акустичне покриття і заходи проти вібрації, що підвищують малопомітність.

Роль у стратегії стримування

KSS-III Batch II є ключовим елементом південнокорейської програми KMPR (масованого покарання та відплати). Поєднання підводних човнів із БРПЛ підвищує живучість можливостей стримування та дає Сеулу гнучкі опції для ударів звичайною зброєю у разі загрози від Північної Кореї.

Наявність підводних носіїв підвищує шанс збереження можливості відповідного удару навіть після превентивного ураження наземної інфраструктури.

KSS-III Batch II має більший відсоток компонентів місцевого виробництва, що знижує залежність від імпорту і сприяє експортному потенціалу. Корейська програма вже розглядається як кандидат на участь у міжнародних тендерах (зазначалося зацікавлення, зокрема, з боку Канади), а також розглядаються можливості продажу дизель-електричних підводних човнів в Індо-Тихоокеанському регіоні.

ROKS "Чан Йон-сіль" незабаром розпочне серію ходових випробувань та оцінок. Передача ВМС Республіки Корея запланована на кінець 2027 року. Ще два човни другої партії наразі знаходяться в будівництві.

Розвиток KSS-III демонструє зростаючу ставку Сеула на підводні сили як на центральний елемент оборонної стратегії та стримування, що також матиме геополітичні наслідки для регіонального балансу сил.

Підводні човни світу - останні новини

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що китайські підводні човни, які ще кілька десятиліть тому вважалися гучними, застарілими й легко вразливими, сьогодні стають надзвичайно тихими та смертоносними.

Аналітики Едвард Блек та Сідхарт Каушал пишуть, що китайський підводний флот швидко еволюціонує, скорочуючи відставання від США у межах так званого Першого острівного ланцюга — стратегічного регіону, який простягається від Японії до Філіппін і може стати лінією фронту у разі війни за Тайвань.

Вас також можуть зацікавити новини: