Ці санкції безпосередньо вплинуть на здатність російських компаній і всіх, хто з ними веде бізнес, працювати у фінансовій орбіті Америки.

Цього тижня Дональд Трамп оголосив про введення санкцій проти двох найбільших російських нафтових компаній - "Роснефть" і "Лукойл". Як пише Sky News, у разі повної реалізації вони потенційно здатні істотно перекрити потік доходів від продажу викопного палива, що фінансують військову машину Росії.

"Однак їхня сила полягає не в прямому позбавленні Росії доступу до танкерів, портів і нафтопереробних заводів, які забезпечують роботу нафтової торгівлі, а у фінансовій системі США, яка змащує її колеса", - вказує оглядач видання Пол Келсо.

Він пояснює, що хоча російська нафта не постачалася до США, але санкції безпосередньо вплинуть на здатність російських компаній і всіх, хто веде з ними бізнес, працювати у фінансовій орбіті Америки.

Відео дня

"На практиці ці заходи мають позбавити обидві компанії доступу не тільки до долара, а й до торговельних ринків, страхування та інших послуг, що мають будь-який фінансовий зв'язок зі США", - пише він.

Постраждають також споживачі російської нафти в Китаї, Індії та Туреччині, оскільки очікується, що найбільші компанії, як державні, так і приватні, не захочуть ризикувати і безпосередньо взаємодіяти з підсанкційними компаніями.

Це не означає, що експорт російської нафти і газу припиниться. Існують й інші російські енергетичні компанії, які не перебувають під санкціями, які все ще можуть торгувати, і ця галузь продемонструвала майстерне ухиляння від санкцій, спрямованих на переривання її поставок з тієї чи іншої країни.

Будь-яке значне підвищення цін на нафту понад 5%, що спостерігалося після цієї заяви, також може чинити тиск на Білий дім, який чутливий до цін на паливо всередині країни не менше, ніж до воєн за кордоном.

Однак аналітики Kpler очікують, що санкції призведуть до "негайної, короткострокової перерви в експорті російської нафти, оскільки продавцям знадобиться час, щоб реорганізувати та перебудувати свої торговельні системи, щоб обійти обмеження і заспокоїти покупців".

Санкції США проти Росії

Напередодні США оголосили про введення санкцій проти російських нафтових гігантів - компаній "Роснефть" і "Лукойл". Під обмеження також потрапили їхні дочірні компанії.

Sky News писало, що нові обмеження заганяють Росію в глухий кут. Однак такий крок також несе ризики для глобального ринку, що визнають і в США.

Водночас WSJ писало, що у Трампа були на вибір три варіанти санкцій проти РФ, але він вибрав не найжорсткіший, оскільки все ще хоче угоди з Росією.

Вас також можуть зацікавити новини: