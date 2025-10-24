В області виникли пожежі на кількох локаціях.

Уночі 24 жовтня російська армія безпілотниками атакувала критичну інфраструктуру Кіровоградської області. 19 населених пунктів залишилися без світла.

Як повідомив голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович, окупанти вдарили по території Новоукраїнського району.

"Попередньо - без жертв. Без світла 19 населених пунктів", - написав посадовець.

Відео дня

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, в області виникли пожежі на кількох локаціях.

"Інформація про травмованих і загиблих не надходила. Триває ліквідація наслідків ворожого обстрілу", - зазначили у відомстві.

Наслідки ударів РФ по українській енергетиці

Як повідомляв раніше УНІАН, російський терор триває, і станом на ранок 23 жовтня знеструмленими залишалися споживачі на Харківщині та Чернігівщині. Причиною цього стали попередні російські обстріли, зокрема – масована ракетно-дронова атака на енергосистему 22 жовтня.

Також керівник Офісу президента Андрій Єрмак пояснив, до чого варто готуватися Україні взимку. За його словами, усі ці роки Росія ставить собі за мету залишити нас без тепла і світла в осінньо-зимовий сезон. І цього року нічого не змінилося. Проте західні союзники це розуміють і "готові максимально нам допомогти пройти цю зиму", запевнив посадовець.

Вас також можуть зацікавити новини: