'Святиня патріотів': КНДР будує меморіал солдатам, ліквідованим у війні проти України

Пхеньян назвав майбутній музей "священним місцем безсмертя патріотів".

Північна Корея оголосила про початок будівництва меморіалу на честь своїх військових, які загинули у війні Росії проти України. У церемонії закладання фундаменту в Пхеньяні взяли участь лідер країни Кім Чен Ин та посол Росії Олександр Мацегора, пише The Guardian.

За словами Кіма, новий "Меморіальний музей бойових подвигів" стане "священним місцем, присвяченим безсмертю справжніх патріотів". Він підкреслив, що війська КНДР, які перебувають у російській Курській області вже рік, "допомогли Москві досягти вирішальної перемоги" у боротьбі з так званими "диявольськими неонацистськими загарбниками".

Північна Корея, одна з найізольованіших держав світу, за останні два роки стала важливим союзником Кремля. За оцінками Сеула, щонайменше 600 північнокорейських військових загинули, а ще тисячі зазнали поранень.

Меморіал у Пхеньяні включатиме скульптури, присвячені загиблим солдатам, а також фотографії й художні роботи, що зображують їхню участь у боях. На церемонії також були присутні представники північнокорейського уряду, військові та родини полеглих.

Росія і КНДР - роль у війні

Минулого року Москва та Пхеньян підписали угоду про стратегічне партнерство, яка передбачає взаємну військову допомогу у випадку нападу. На тлі цього в російській столиці нещодавно відкрилася виставка, присвячена "братерству" між двома країнами, де північнокорейських солдатів зображено пліч-о-пліч із російськими у боротьбі проти Заходу.

За словами начальника Генштабу ЗСУ генерал-майора Андрія Гнатова, певний контингент з КНДР утримується у Курській області. З солдатами з Північної Кореї проводяться заходи підготовки. При цьому, солдати з КНДР позиціонуються як нібито інженерні підрозділи, які зайшли для проведення заходів з розмінування території.

