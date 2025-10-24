Частина мешканців у Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях залишилися без світла через нові російські удари.

У п’ятницю, 24 жовтня, у 12 регіонах України з 7:00 до 23:00 застосовуються графіки погодинних відключень світла. У низці областей через нові російські удари споживачі залишилися без світла, повідомляє "Укренерго".

Зазначається, що українцям почергово відключають електроенергію через наслідки попередніх російських обстрілів, зокрема – масованої ракетно-дронової атаки на енергосистему 22 жовтня. У компанії уточнили, що відключення будуть застосовуватися обсягом від 1,5 до 2,5 черг одночасно.

"У цей же період на всій території України діють графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу", - додали в "Укренерго".

За даними диспетчера енергосистеми, російські удари залишили без світла частину мешканців у Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

"Також складною залишається ситуація на Чернігівщині. Аварійно-відновлювальні роботи тривають в усіх регіонах, де пошкоджені мережі. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити стабільне енергопостачання для всіх споживачів", - підсумували в компанії.

Атаки РФ на українську енергосистему - останні новини

В ніч на 22 жовтня росіяни завдали нового масованого удару по українській енергетиці. Як зазначили у Міненерго, внаслідок атаки постраждала значна частина генерації. В цей же день було запроваджено графіки погодинних відключень у низці областей України.

Крім того, в ніч на 24 жовтня Росія атакувала безпілотниками Кіровоградщину, залишивши без світла 19 населених пунктів.

