Опозиція Бельгії застала зненацька дипломатів і міністрів ЄС.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер зірвав плани ЄС щодо вилучення заморожених російських активів і надання життєво важливого кредиту в розмірі 140 мільярдів євро Україні. Як пише Politico, це означає, що лідерам ЄС тепер доведеться повернутися до питання про те, як допомогти Україні впоратися з дефіцитом грошових коштів у грудні, якщо вони не скличуть екстрену нараду раніше.

"Це повний бардак", - сказав один із дипломатів - "Усе мало скластися інакше".

Опозиція Бельгії застала зненацька дипломатів і міністрів ЄС, а також високопоставлених чиновників. За підсумками зустрічі зникла будь-яка пряма згадка про використання заморожених активів для фінансування "репараційного кредиту" для України, поряд із пропозиціями щодо зняття побоювань Бельгії.

Голова Європейської ради Антоніу Кошта наполягав, що план не провалено, але ніхто не міг точно сказати, коли ЄС погодиться використовувати заморожені державні активи Росії для допомоги Києву у фінансуванні своєї оборони, якщо це взагалі колись станеться, пише Politico.

Усе могло бути зовсім інакше

До того, як обговорення активів пішло шкереберть, настрої серед союзників України були оптимістичними. ЄС ухвалив 19-й пакет санкцій проти Росії, що торкнувся тіньового флоту нафтових танкерів Путіна, а також банківського та енергетичного секторів. Крім того, Дональд Трамп уперше нарешті вдався до дій проти Москви, ввівши санкції проти найбільших російських нафтових компаній.

У приватному порядку і публічно, на початку саміту в четвер, високопоставлені європейські чиновники були в захваті від рішення Трампа. "Це був тиждень злетів і падінь, але зараз ми перебуваємо в досить хорошому становищі", - сказав один із радників.

Також прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, допоміг решті лідерів домогтися прогресу, не будучи присутнім на зустрічі більшу частину дня, а потім і в обговореннях українського питання.

Довгострокова перспектива

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що пропозицію про використання активів для створення кредиту Києву не скасовують.

"Вона не похована, ми змогли обговорити технічні деталі", - сказав він журналістам. "Нам потрібно рухатися методично, тому що ми не можемо робити нічого, що порушує міжнародне право".

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала зберегти спокій і заявила, що ЄС залишиться вірним союзником Києва.

"Після наших санкцій і санкцій Трампа репараційний кредит мав би стати справді хорошим днем", - сказав один із дипломатів ЄС. "Але це можливість, яку ми втратили".

Позиція Бельгії

Раніше прем'єр Бельгії заявив, що заблокує рішення про "репараційний кредит" для України коштом заморожених російських активів, якщо не буде виконано три важливі умови.

По-перше, Бельгія вимагає повного розподілу юридичних ризиків між країнами ЄС. По-друге, вона наполягає на гарантіях на випадок, якщо кошти доведеться повертати. Крім того, Бельгія хоче, щоб аналогічні кроки робили інші держави, де також розміщені активи РФ.

