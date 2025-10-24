Проблеми з рухом потягів у п'ятницю є на Кіровоградщині, Харківщині і Сумщині.

Через масовані російські обстріли ускладнено рух потягів одразу в кількох регіонах України. Як повідомила Укрзалізниця, задіюються комбіноване транспортування, резервна тяга, подекуди організовуються об'їзні маршрути.

Зазначається, що на Кіровоградщині в результаті нічного обстрілу пошкоджена залізнична інфраструктура.

"Пожежі оперативно ліквідовані, постраждалих немає (адже всі вчасно перемістились в укриття), габарит відновлено по обох коліях", - йдеться у повідомленні.

Утім, є затримки 4 поїздів:

• 51/52 Одеса - Запоріжжя;

• 127/128 Львів - Запоріжжя;

• 7/8 Харків - Одеса;

• 53/54 Дніпро - Одеса.

Середній час затримки - більше як 2 годин.

На Харківщині через спричинені обстрілами обмеження в русі до Лозової потяги рухаються зміненим маршрутом із затримками, застосовується комбінована логістика, повідомили залізничники.

"Так, вночі автобусним сполученням за допомоги місцевої влади на Харківщині доправили пасажирів поїзда №92/91 Краматорськ - Одеса - Краматорськ", - розповіли в "Укрзалізниці".

Крім того, як зазначається, змінив маршрут руху поїзд №103/104 Краматорськ - Львів:

"Попри затримку та обхідний шлях цим рейсом успішно проведена й планова цивільна евакуація з Лозової 19 маломобільних пасажирів, 2 котів та песика".

Надалі 24 жовтня об'їзним маршрутом через Мерефу із затримкою близько 2 годин рухатимуться поїзди:

• №102 Херсон - Краматорськ;

• №104 Львів - Краматорськ;

• №712 Київ - Краматорськ.

На Сумщині теж вдаються до комбінованої логістики "потяг + автобус". Зокрема, пасажирів потягу №787 Терещенська - Київ доправляють автобусами до Конотопа, де організовано посадку на поїзд №779 Суми — Київ.

Удари по українській залізниці і їх наслідки

Як повідомляв раніше УНІАН, напередодні через ворожі обстріли Укрзалізниця змінила рух потягів у деяких областях. Зокрема, проблеми виникли на Сумському напрямку, на Дніпропетровщині та Харківщині. Внаслідок обстрілу було пошкоджено рухомий склад і залізничну інфраструктуру. Двох працівників локомотивної бригади було госпіталізовано.

Добою раніше РФ вдарила по залізниці, пошкодивши її інфраструкру. Через знеструмлені ділянки деякі поїзди, як-от Івано-Франківськ - Черкаси, Черкаси - Київ, курсували із затримками та за зміненими маршрутами.

