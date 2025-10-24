До замовлень потрапили і ракети з ядерною боєголовкою.

Росія активно поповнює свій арсенал крилатих ракет і балістики. Міноборони країни-агресорки замовило сотні одиниць різних ракет, і витратить на них мільярди доларів.

Про це повідомляє видання "Мілітарний", яке заволоділо інформацією з закупівельних документів російського Міноборони. Зазначається, що вона вперше проливає світло на поставки ракет російським окупаційним військам на 2024-2027 роки.

Крилаті ракети "Іскандер-К"

Крилаті ракети 9М728 "Іскандер-К" є одними з найбільш масових засобів ураження зі складу одноіменного наземного комплексу. Ракета має дальність польоту приблизно 500 км, а вага бойової частини становить 480 кг.

Відео дня

За 2024-25 роки ОКБ "Новатор" отримала мінімум два замовлення на 303 таких ракети. Вартість – близько 1,5 млн доларів за одиницю.

Також було вперше замовлено партію модернізованих ракет 9М729. В них дальність польоту значно більша – вона сягає понад 2 тисячі км. Нова ракета несумісна з оригінальним ракетним комплексом. Застосовувати її можна лише окремим типом пускової установки "Іскандер-М1", розповідає "Мілітарний".

"У 2025 році для російської армії було законтрактовано 95 ракет цього типу. Вартість виробу оцінювалась у 146 млн рублів або ж 1,4-1,8 млн доларів, залежно від курсу валют", – йдеться в матеріалі.

Крилаті ракети "Калібр"

Крилаті ракети морського базування ЗМ14 "Калібр" також застосовуються росіянами у війні проти України. За 2022-24 роки мало отримати 240 ракет, а за 2025-26 – ще 450 ракет упродовж 2025-2026 років. Вартість – до 2 млн доларів за одиницю.

Також було замовлено і особливу партію, яка складається з 56 ракет 3М-14С з ядерною боєголовкою. Згідно з документом, вони мають бути поставлені упродовж 2024-2026 років. Вартість таких ракет – 2-2,3 млн доларів, пише видання.

Крилаті ракети Х-101

Замовлено і ракети Х-101, а якщо точніше – "Изделие 504АП". Це модифікація, створена під час війни. Вони оснащені системою відстрілу теплових пасток та РЕБ, що забезпечує захист від зенітних ракет з інфрачервоною головкою самонаведення.

"Серед інших російських крилатих ракет вона вирізняється найбільшою дальністю польоту у понад 2500 км, використанням технологій малопомітності та складнішою системою управління польотом, яка окрім супутникових сигналів також орієнтується за рельєфом місцевості, які порівнюються з еталонами у польотній програмі. Ракета є одним з наймасовіших засобів глибинного удару у російсько-українській війні. Її носіями є стратегічні бомбардувальники Ту-95МСМ та Ту-160", – розповідають автори.

На 2024 російським МКБ "Радуга" було отримано кілька замовлень на випуск 525 ракет вартістю 2 млн доларів за одиницю. На 2025 рік законтрактували вже 700 ракет, ціна – 2-2,4 млн доларів за одиницю. Ще 30 ракет за такою ж ціною замовили на 2026 рік.

Крилаті ракети Х-БД

У документах згадувалося і про замовлення засекреченої моделі крилатих ракет великої дальності – "Изделие 506", які також відомі під назвою Х-БД, розповідає "Мілітарний". В росЗМІ їх називали перспективною заміною ракет Х-101.

"МКБ "Радуга" отримало два замовлення на поставку 32 ракет у 2024 та 2026 роках у звичайному та спеціальному (ядерному) виконанні. Вартість ракети оцінювалась у 337 млн рублів за одиницю або ж 4,2 млн доларів", – сказано в матеріалі.

Достовірних відомостей про нову ракету зараз немає. Однак є інформація, що виріб може мати дальність польоту до 6500 км та доплерівський радар для навігації та огинання рельєфу місцевості.

Балістичні ракети "Іскандер-М"

Головними балістичними ракетами для ударів по військових обʼєктах в Росії є ракета 9М723 "Іскандер-М". Зазначається, що вона складніша і дорожча у виробництві, порівняно з крилатими ракетами. Також вони мають меншу дальність. Але вони не вразливі до більшості класичних систем ППО.

Дальність становить до 500 км, а бойова частина може бути 480-кілограмовою моноблочною уламково-фугасною БЧ декількох типів, або ж касетною – на 54 суббоєприпаси різного призначення.

Як пише "Мілітарний", Коломенське "Конструкторское бюро машиностроения" на 2024-2025 роки отримало замовлення на 1202 балістичні ракети. Видання наводить точний перелік:

9М723-1К5 (185 ракет) з касетною БЧ вартістю 3 млн доларів за одиницю.

9М723-1Ф1 (59 ракет) з уламково-фугасною БЧ – 3 млн доларів за одиницю.

9М723-1Ф2 (771 ракет) з уламково-фугасною БЧ другого типу – 2,4 млн доларів за одиницю.

9М723-1Ф3 (217 ракет) з уламково-фугасною БЧ третього типу вартістю в межах 189 млн / 238 млн рублів у різні роки.

Тож сумарно на 2024 рік було укладено контракти на виробництво 589 балістичних ракет різних типів. Ще 643 ракети законтрактовано на наступний рік.

Також у документах фігурувало відносно невелике замовлення з нетиповим індексом 9М723-2. Йдеться про 18 ракет. Зазначалося, що цей виріб може відноситись до проєкту ракети збільшеної дальності "Іскандер-1000". Вартість – 2,5 млн доларів.

Аеробалістичні ракети "Кинджал"

Щодо ракет 9-С-7760 "Кинджал", які в Росії відносять до гіперзвукових, то Коломенське "Конструкторское бюро машиностроения" у 2024 році отримало замовлення на виробництво 44 ракет та ще 144 – у наступному році. Вартість становила 4,5 млн доларів за одиницю.

Протикорабельні ракети "Циркон"

Протикорабельна ракета 3М22 "Циркон", що може використовуватися з пускових установках російських бойових кораблів та берегового ракетного комплексу "Бастион", мовиться в матеріалі. Вона також здатна працювати і по наземних цілях. Ворог вже бив цими ракетами по Україні.

"Російське оборонне відомство уклало контракт на невизначену кількість ракет з щорічними поставками 80 одиниць упродовж 2024-2026 років. Вартість кожного виробу оцінювалась у 420 млн з поступовим зростанням до 450 млн рублів, що еквівалентно 5,2-5,6 млн доларів. "Циркон" досі залишається однією з найменш досліджених російських ракет, що застосовувались у цій війні", – резюмують автори.

Російська зброя: інші новини

Росія почала бити по українських містах модернізованими КАБами. Ці авіабомби долають більшу відстань, ніж раніше. Як розповів фахівець зі зв’язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов, новий реактивний плануючий боєприпас УМПБ-5Р, який долетів днями Полтави, побудований на основі реактивного двигуна з Китаю.

Тим часом російські гелікоптери отримали "нову" зброю проти українських дронів. Їх оснастили комплексами "Стрілець".

Вас також можуть зацікавити новини: