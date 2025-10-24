Нещодавно на Іркутському авіаційному заводі побудували перший дослідний зразок цього літака.

Російська ОАК ("‎Об'єднана авіабудівна корпорація")‎ в рамках дослідно-конструкторських робіт виготовила другий дослідний зразок навчально-бойового літака Як-130М. Про це ОАК повідомила у своєму Telegram-каналі.

Машину пофарбували в традиційний для російської авіації піксельний камуфляж. Згодом літак приєднається до наземних і льотних випробувань. Паралельно росіяни ведуть збірку третього борту.

Як-130М створюють на базі навчального Як-130, характеристики якого дозволяють готувати пілотів для винищувачів четвертого і п'ятого поколінь. Основною метою модернізації є розширення бойових можливостей Як-130.

Оновлена машина зможе нести ракети класу "повітря-повітря" і "повітря-поверхня". На літаку встановлена бортова радіолокаційна станція БРЛС-130Р, теплотелевізійна система СОЛТ-130К, бортовий комплекс оборони "‎Президент-С130"‎ і комплекс зв'язку КСС-130.

На думку фахівців, програма модернізації Як-130 є дуже важливою, адже теоретично росіяни можуть отримати ефективну зброю проти українських БпЛА. Головною перевагою Як-130М є те, що він набагато дешевший, ніж повноцінні винищувачі, такі як Су-35 та Су-30.

Російська авіація – інші новини

Останнім часом Повітряно-космічні сили РФ отримали декілька партій нових винищувачів і фронтових бомбардувальників. Так, нещодавно армії РФ передали нові літаки Су-34.

За словами самих росіян, "‎Ростех"‎ цього року "‎поб'є рекорд"‎ з випуску нових крилатих машин, виготовивши у півтора рази більше літаків, ніж у 2024 році.

Проте ця заява може виявитися черговим прикладом російської пропаганди, адже, як відомо, російське авіабудування давно страждає від санкційного тиску Заходу.

