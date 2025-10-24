Майор зі Львова щодня особисто повідомляє родинам про загибель воїнів — у той час як країна бореться з кризою мобілізації та страхом перед фронтом.

У Львові майор Сергій Лазюк особисто повідомляє родинам про загибель рідних на фронті. Його підрозділ поєднує рекрутинг, евакуацію тіл та психологічну підтримку в умовах масованих атак і кризи мобілізації, пише The Telegraph.

Майор Лазюк стоїть біля хвіртки дитячої кімнати, глибоко вдихає й збирає слова — ще одна домовина, ще одна сім’я, якій потрібно повідомити про найтрагічнішу звістку. Раніше він працював юристом у архітектурній фірмі, тепер його обов’язок — особисто приносити запечатані листи з повідомленнями про смерть бійців по всьому Львову. Іноді це два чи три повідомлення на день.

"Найважче, коли в людей ще є надія", — каже майор Лазюк.

Він завжди підходить віч-на-віч: попередньо телефонує родині, просить відкрити двері та тільки тоді передає звістку. Після цього він тижнями підтримує сім’ї, організовує повернення тіл, організовує, щоб люди могли побачити загиблого у морзі та поховати його.

У місті, де примусова мобілізація стала звичною практикою, робота підрозділів Територіального центру комплектування (ТЦК) перетворилася на одну з найскладніших і найменш популярних служб. Вербувальні патрулі шукають чоловіків на вулицях — і часто стикаються з вороже налаштованим населенням.

"Усі хочуть нашої перемоги, але ніхто не хоче вступати до Сил оборони", — каже рядовий Мирослав Трембецький, водій призовних патрулів, який сам зазнав важкого поранення від атаки дрона в прифронтовому Покровську.

Його колега рядовий Андрій Ностер використовує навички ввічливості, щоб деескалувати конфлікти під час виконання службових обовʼязків.

Криза набору загострюється на фоні інтенсивних атак противника: масовані ракетні та безпілотні удари роблять фронт "кривавим глухим кутом", а багато чоловіків або переховуються, або намагаються залишатися поза системою. За оцінками чиновників, серед мільйонів чоловіків військового віку значна частина намагається ухилитися від призову.

Попри це, до центру комплектування приходять і добровольці з-за кордону — люди без військового досвіду, але з бажанням допомогти. Вони прагнуть продемонструвати своє бажання воювати, тоді як місцеві часто намагаються уникнути виклику до лав армії.

Майор Лазюк каже, що мріє про кінець війни, але усвідомлює: навіть коли останній снаряд впаде, його робота не завершиться. Довгі роки ще доведеться шукати зниклих безвісти, повертати тіла з окупованих територій — можливо, навіть з території противника.

"Це може тривати роками", — гірко каже майор.

