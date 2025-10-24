Саміт ЄС в Брюсселі завершився і його лідери виступили на прес-конференції зі спільною заявою.

Європейський союз планує покрити фінансові потреби України на найближчі два роки і буде розробляти механізми по використанню заморожених російських активів в Європі.

Про це йдеться у листі президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн до делегацій від 23 жовтня, яке є у розпорядженні УНІАН.

"Європейська Рада зобов'язується вирішити нагальні фінансові потреби України на 2026-2027 роки, в тому числі для її військових і оборонних зусиль. Тому Європейська Рада запрошує Комісію якнайшвидше представити варіанти фінансової підтримки на основі оцінки фінансових потреб України та запрошує Комісію і Раду продовжити роботу, щоб Європейська Рада могла повернутися до цього питання на своєму наступному засіданні", - йдеться у документі.

Зазначається, що російські активи мають лишатися замороженими доти, доки Росія не припинить війну і не компенсує Україні заподіяні збитки.

Крім того, у документі вказано, що з початку повномасштабної війни європейські партнери уже надали Україні 177,5 млрд євро підтримки.

"У 2025 році Європейський Союз надав бюджету України 20,5 млрд євро, з яких 6,5 млрд євро було виплачено в рамках Механізму для України, а 14 млрд євро – в рамках ініціативи G7 ERA, яка погашається за рахунок прибутків, отриманих від заморожених російських активів", - додається у листі.

Також Європейська Рада наголошує на необхідності подальшого посилення зусиль держав-членів для задоволення потреб України у військовій та оборонній сферах.

"Зокрема у системах протиповітряної оборони та протидії безпілотним літальним апаратам, а також у боєприпасах великого калібру", - уточнюється у документі.

Також Європа закликає створювати українські оборонні виробництва у країнах Європи, а також поглиблювати співпрацю між Україною та блоком. Водночас, як зазначали європейські лідери, ЄС повернеться до розгляду питання про надання "репараційного кредиту" Україні під заморожені російські активи.

Репараційний кредит для України – головні новини

На попередньому саміті ЄС в Копенгагені 1 жовтня сторони не змогли дійти згоди щодо надання Україні безвідсоткового кредиту під росактиви, який буде виплачений з російських репарацій після завершення війни. Проти такого рішення виступили три країни-сусідки: Франція, Бельгія та Люксембург.

При цьому Москва напередодні саміту в Копенгагені активізувалася в погрозах на адресу компаній та громадян країн, які б дали зелене світло для використання заморожених в Euroclear активи на користь України, що могло стати одним з факторів затягування процесу.

