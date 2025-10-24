Відмахується, що нові санкції США ще більше погіршать економічну ситуацію в РФ.

Удари України по нафтопереробних заводах Росії і підвищення податків, що насувається, посилюють інфляцію. Москві, можливо, доведеться змінити плани щодо зниження процентних ставок.

Видання Bloomberg пише, що російська економіка страждає від високих витрат на запозичення. У центробанку РФ вкрай обережно ставляться до зниження ставок. Один із представників регулятора пообіцяв тільки "збалансоване рішення", що відображає "всю доступну інформацію", коли законодавці закликали полегшити тягар бюджету і бізнесу.

Це призвело до того, що економісти розділилися в думках. Близько половини прогнозують зниження ключової ставки з поточного рівня 17%, а решта не передбачають жодних змін.

"Нещодавнє прискорення зростання цін і підвищення інфляційних очікувань обмежують можливості для зниження ставок", - сказав головний економіст московської компанії "Ренесанс Капітал" Андрій Мелащенко.

Після короткочасного досягнення цільового показника Банку Росії в 4%, інфляція знову почала зростати. Почасти це пов'язано із закінченням впливу сезонних чинників, таких як літнє зниження цін на фрукти та овочі, а також з ослабленням впливу зміцнення рубля.

Однак більшою мірою винна нестача палива. Оскільки Кремль не виявляє особливого інтересу до переговорів про припинення війни, Україна активізує удари по енергетичній інфраструктурі, включно з нафтопереробними заводами, нафтопроводами і морськими терміналами. Ціни на бензин підскочили на 3% у вересні і зросли ще на 2% у жовтні.

Ситуацію погіршують і без того нестійкі перспективи інфляції. Центральний банк РФ очікує, що підвищення зборів за утилізацію імпортних авто призведе до скорочення їхньої доступності, і оцінює, що план з підвищення податку на додану вартість з 20% до 22% 2026 року - для фінансування зростаючих витрат на оборону - призведе до зростання споживчих цін на 0,6-0,8 відсоткових пункти. Інфляційні очікування в жовтні залишилися на рівні 12,6%.

Нові санкції Вашингтона щодо найбільших нафтовидобувних компаній Росії, ймовірно, погіршать ситуацію.

Удари України по російських НПЗ - останні новини

Україна систематично завдає ударів по російських нафтових об'єктах, що спричиняє серйозні проблеми для агресора. Ці атаки вивели з ладу безпрецедентний обсяг нафтопереробки в Росії, і на ремонт цих підприємств можуть піти місяці.

Reuters повідомило, що один із найбільших російських нафтопереробних заводів - "Киришинефтеоргсинтез" - зупинив найпродуктивнішу установку перегонки нафти після атаки українських дронів 4 жовтня. За даними джерел агентства, потужність установки становить 8 мільйонів тонн на рік.

