Трамп дійшов до точки кипіння, але все ще хоче угоди з Путіним.

Президент США Дональд Трамп остаточно дійшов до точки кипіння щодо російського лідера Володимира Путіна, однак обрав не найжорсткіший варіант санкцій, оскільки все ще хоче угоди з Росією.

Як пише The Wall Street Journal, за словами чиновників США, терпіння президента врешті-решт увірвалося після того, як він дійшов висновку, що Путін тягне час. Так, через кілька годин після того, як Трамп скасував запланований саміт із Путіним у Будапешті, Росія завдала нових ударів по Україні, вразивши кілька будівель, включно з дитячим садком.

"Трамп не став безпосередньо коментувати удари, але, за словами представників адміністрації, був обурений подібною агресією, навіть у ті моменти, коли, на його думку, він домігся прогресу з Путіним", - наголошується в статті.

Не найжорсткіший варіант санкцій

Пакети санкцій США проти російської нафтової галузі були розроблені і готові до застосування протягом декількох місяців на випадок, якщо Трамп вирішить діяти:

"Трампу було представлено три плани санкцій: жорсткий варіант, спрямований безпосередньо на російську промисловість і високопоставлених російських керівників; середній варіант, спрямований на російську енергетичну галузь; і м'якший варіант, який передбачає більш обмежені санкції. Трамп вибрав середній варіант".

Високопоставлений представник Білого дому заявив, що Трамп чітко дав зрозуміти, що настав час покласти край війні, додавши, що він продовжить шукати мирне вирішення конфлікту.

Водночас у Трампа є й інші інструменти для посилення тиску на Путіна, але він поки що ними не скористався. Це охоплює відправлення крилатих ракет великої дальності "Томагавк" на Україну, введення нових вторинних санкцій щодо будь-яких компаній, які ведуть бізнес із російськими нафтовими гігантами, що перебувають під санкціями, або застосування нових санкцій проти тіньового флоту російських нелегальних нафтових танкерів з метою посилення санкцій Європейського Союзу.

"Трамп залишає деякі питання відкритими, тому що він все ще дуже хоче укласти угоду з Путіним", - заявив Курт Волкер, який був спецпредставником Трампа по Україні в його першій адміністрації. "Це показує, що він просто розчарований тим, що Путін поки що не підтримує його плани".

Волкер заявив, що для того, щоб змусити Путіна піти на серйозні поступки, знадобиться "набагато більше, ніж просто санкції", і що відправка "Томагавків" на Україну стала б важливим наступним кроком.

"Тим не менш, за словами представників адміністрації, останні санкції проти "Роснефти" і "Лукойлу" можуть кардинально змінити ситуацію в економіці, з огляду на те, наскільки тендітна економіка Росії воєнного часу залежить від доходів від нафти і газу", - пише WSJ.

Водночас Трамп поки що не дав зрозуміти, чи має намір він запровадити додаткові санкції США проти Росії в рамках посилення тиску на Путіна з метою домогтися мирної угоди.

"Тепер питання в тому, чи спостерігаємо ми фундаментальну перебудову стратегії Трампа, чи це всього лише тимчасовий захід, покликаний продемонструвати невдоволення повною відсутністю співробітництва з боку росіян на дипломатичному фронті", - заявив Ендрю Вайс, віце-президент з досліджень аналітичного центру "Фонд Карнегі за міжнародний мир".

Санкції США проти Росії

Напередодні Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки оголосило про введення санкцій проти російських нафтових гігантів - компаній "Роснефть" і "Лукойл". Під обмеження також потрапили їхні дочірні компанії.

Путін уже відреагував на санкції, заявивши, що "жодна країна, яка себе поважає, ніколи не робить нічого під тиском".

