Вітакер заявив, що Трамп стає дедалі нетерплячішим у зв'язку з відмовою Путіна піти на деескалацію.

Для закінчення війни в Україні президент США Дональд Трамп має намір тиснути не тільки на російського лідера Володимира Путіна, а й на президента України Володимира Зеленського, заявив представник США в НАТО Метью Вітакер в ефірі Newsmax.

Він підкреслив, що, хоча адміністрація, як і раніше, прихильна наданню допомоги Україні в захисті її суверенітету, увага Трампа змістилася на те, щоб змусити як Москву, так і Київ сісти за стіл переговорів:

"Це просто жорстока окопна війна, в якій ніхто не виграє. Президент Трамп намагається вивчити способи продовжити тиск на Володимира Путіна, продовжити тиск, відверто кажучи, на Володимира Зеленського, а також шукати нові способи продовжувати тиск, щоб посадити обидві сторони за стіл переговорів, щоб домовитися про припинення вогню, припинити війну і просто припинити вбивства", - заявив Вітакер.

Він підкреслив, що Трамп стає дедалі нетерплячішим у зв'язку з відмовою Путіна піти на деескалацію і має намір "покласти край цій безглуздій війні":

"У нього всі карти в руках. І, зрештою, він буде розігрувати ці карти так, як вважатиме за потрібне, щоб продовжувати створювати обставини, щоб утримати Володимира Путіна за столом переговорів, змусити його вести переговори, щоб покласти край цій війні, тому що вбивства мають припинитися. І президент Трамп, я думаю, просто дуже засмучений, якщо говорити відверто, тим, що Володимир Путін не покладе край цій війні".

За словами Вітакера, прогрес Росії на полі бою за останні 10 місяців був мінімальним, незважаючи на колосальні втрати.

"Він не досягає жодних стратегічних успіхів", - сказав він. - "Він просто продовжує сприяти різанині, яка відбувається на лінії фронту, не отримуючи при цьому жодних реальних результатів".

Трамп і війна в Україні

Раніше США оголосили про введення санкцій проти російських нафтових гігантів - компаній "Роснефть" і "Лукойл". Під обмеження також потрапили їхні дочірні компанії.

Як писало видання WSJ, Трамп остаточно дійшов до точки кипіння щодо російського лідера Володимира Путіна, проте все ще хоче укласти угоду з Росією. Видання зазначало, що у Трампа був вибір між трьома варіантами санкцій щодо Росії, і він вибрав не найжорсткіший.

