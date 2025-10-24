Ці літаки є базовим рівнем для будь-якої спроби захопити навіть тимчасовий контроль над небом.

Винищувачі п'ятого покоління, такі як американський F-35, тепер є необхідним мінімумом для захоплення навіть короткочасного контролю над небом у сучасній повітряній війні. Як пише Business Insider, про це заявив віце-маршал авіації, директор із можливостей і програм ВПС Британії Джеймс Бек.

"Бойова авіація п'ятого покоління - не новинка", - заявив він, підкресливши, що ці літаки є "базовим рівнем і тепер стандартом для будь-якої спроби" захопити навіть тимчасовий контроль над небом "у боротьбі з найпростішими загрозами".

Винищувачі п'ятого покоління - найпередовіші в небі, вони мають малу помітність (стелс), а також передові датчики й авіоніку. Деякі з них також оснащені передовими мережевими технологіями. Найновішим американським винищувачем п'ятого покоління є F-35 Lightning II Joint Strike Fighter. Росія розробляє Су-57, а у Китаю є J-20 і J-35, останній з яких призначений для підтримки нових авіаносних технологій.

Відео дня

Водночас очікується, що літаки шостого покоління будуть оснащені штучним інтелектом, інтегруватимуться з автономними бойовими безпілотниками, матимуть підвищену малопомітність і більшу дальність польоту, а також більшу загальну бойову міць. Але, за словами Бека, вони стануть реальністю лише через багато років.

"Простіше кажучи, п'яте покоління - це тактична перевага", - сказав він, додавши, що "шосте покоління - це об'єднання систем, які прагнуть досягти і розуміють вимоги та пріоритети оперативної переваги".

Майбутня боротьба

Досягнення переваги в повітрі, навіть тимчасової, вкрай важливе, оскільки воно забезпечує можливість маневру військ і бойової техніки на полі бою. Однак війна в Україні змусила західних військових чиновників засумніватися в тому, що контроль, яким вони володіли в нещодавніх конфліктах на Близькому Сході, буде можливий у майбутніх боях з такими супротивниками, як Росія або Китай.

Бек заявив, що війна з небом, повним безпілотників, "продовжує демонструвати нам, що відбувається, якщо не оволодіти контролем у повітрі". При цьому нездатність досягти переваги на ранньому етапі практично неможливо виправити пізніше:

"Що довше триває конфлікт, то цей урок стає дедалі переконливішим".

Бек пояснив, що винищувачі шостого покоління повинні "не просто бути малопомітними для сучасної війни, а й мати конструктивні особливості, які дадуть перевагу в неминучій грі в кішки-мишки", тобто вони можуть розвиватися в міру розвитку бойових дій.

Повномасштабна малопомітність, за його словами, стане "однією з найскладніших частин конструкції платформи і областю, де не можна допускати компромісів під час проектування".

Літаки 6-го покоління

Нещодавно Сполучені Штати почали виробництво винищувача шостого покоління F-47, який розглядають як наступника знаменитого F-22 Raptor. Передбачається, що новий літак матиме дуже великий бойовий радіус, а також поліпшену технологію малопомітності.

Також у Швеції активно працюють над створенням власного винищувача шостого покоління, який має прийти на заміну JAS 39 Gripen.

Вас також можуть зацікавити новини: