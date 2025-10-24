Ворог атакував житлові квартали Херсона.

Сьогодні російська окупаційна армія завдала по Херсону масованого артилерійського удару, є загиблі, понад десятеро людей дістали поранення.

Оновлено о 10:55. Як повідомили УНІАН у Херсонській обласній прокуратурі, станом на 10:20 підтверджено смерть ще однієї жінки. Таким чином кількість загиблих від масованого обстрілу Херсона зросла до трьох, 14 людей дістали поранення.

За даними Херсонської МВА, серед постраждалих через обстріл Корабельного району – дівчата 15 і 17 років. У них – контузії та мінно-вибухові травми. Молодша на момент атаки окупантів була в квартирі, старша — на вулиці.

Відео дня

Як повідомляє пресслужба Херсонської обласної прокуратури, вранці 24 жовтня російські військові вдарили із реактивних систем залпового вогню по житлових масивах Херсона.

За попередньою інформацією, загинуло двоє жінок та понад десятеро цивільних отримали поранення, серед них – 16-річний хлопець.

"Інформація про потерпілих уточнюється", - додали у пресслужбі.

Зазначається, що всі постраждалі під час атаки перебували на вулиці та у власних домівках. Обстрілами пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, транспорт і об’єкти інфраструктури.

Розпочато розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що призвели до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

У Херсонській МВА розповіли, що удару було завдано з тимчасово окупованого лівобережжя по Корабельного району міста. Серед госпіталізованих – 60-річна жінка, яка дістала мінно-вибухову травму та уламкове поранення плеча, 48-річна жінка і чоловік 50 років отримали мінно-вибухові та закриті черепно-мозкові травми.

Також повідомляється, що зранку під ворожий удар потрапив маршрутний автобус. Одну з пасажирок — 65-річну жінку – доправлено до лікарні. Вона отримала контузію та мінно-вибухову травму. По меддопомогу звернувся 31-річний чоловік – у нього діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, контузію і поранення ноги.

Близько 10.00 було відомо, що у Херсоні поранено щонайменше 14 цивільних.

Ворожі удари по Херсонщині

Херсонщина щодня потерпає від обстрілів російської армії, яка завдає ударів по цивільному населенню з тимчасово окупованого лівобережжя. Окупанти полюють на людей за допомогою дронів, атакують з різної зброї.

Під час одного з масованих ударів у Херсоні за лічені години поранення отримали майже два десятки місцевих жителів, загинула людина. Серед поранених – співробітники поліції та медики.

Вас також можуть зацікавити новини: