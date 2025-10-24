Видання зазначає, що доходи від продажу нафти й газу становлять близько чверті російського бюджету.

Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти нафтової промисловості Росії. Цей крок став найбільш прямою каральною мірою, вжитою Дональдом Трампом проти Росії з моменту вступу на посаду президента США удруге.

Як розповідає The New York Times, санкції завдали одного з найбільших ударів по зусиллях російського диктатора Володимира Путіна переконати Трампа змусити Україну капітулювати перед вимогами Кремля. Водночас аналітики вважають, що ці санкції навряд чи вплинуть на військові цілі правителя РФ.

Засновниця компанії з політичного аналізу R.Politik Тетяна Станова каже, що компанії Росії вже давно готуються до можливого посилення санкцій. До того ж, за її словами, Путін, як і раніше, готових до величезних втрат, аби досягти своїх цілей. Крім того, Трамп знову може змінити свою думку. Вона акцентувала, що війна проти України залишається для Путіна екзистенційною, тож він багато що готовий витерпіти.

Видання зазначає, що доходи від продажу нафти й газу становлять близько чверті російського бюджету. До того ж, нафтова промисловість РФ уже перебуває під тиском через удари України. Попри це, деякі фахівці в Росії кажуть, що нові санкції США не матимуть значного впливу.

На думку аналітиків, в Росії вже навчилися обходити обмеження. Для цього Москва використовує тіньовий флот з сотень старих кораблів, не застрахованих західними компаніями. Також здійснюються операції через буферні компанії в третіх країнах.

"А оскільки на Росію припадає близько 9 % світового продажу нафти, будь-які обмеження на її експорт призведуть до скорочення поставок і зростання цін, що створить стимули для подальшого обходу санкцій", – додають автори.

NYT нагадав, що перед завершенням своєї роботи адміністрація Джо Байдена запроваджувала схожі санкції проти російських нафтових компаній "Сургутнефтегаз" і "Газпромнефть", але вони мали обмежений вплив.

Головним чином це сталося через слабке виконання санкцій уже за часів Трампа, вважає Сергій Вакуленко, експерт з енергетики в Фонді Карнегі за міжнародний мир:

"Лукойл" зіткнеться з серйозними проблемами, але це будуть проблеми "Лукойлу", а не Росії".

При цьому аналітики кажуть, що в цілому економіка РФ все ж стикається з проблемами, навіть якщо їх замало для того, щоб змусити диктатора Путіна змінити курс.

"До цього тижня прогнозувалося, що доходи Росії від нафти і газу в цьому році скоротяться до близько 100 млрд доларів з майже 135 млрд доларів у 2024 році, в основному через зниження ціни на нафту. А зусилля російського центрального банку щодо стримування інфляції шляхом підвищення ставок зупинили воєнний бум, знизивши темпи зростання економіки до близько 1% цього року порівняно з понад 4% у 2023 і 2024 роках", – резюмують автори.

Санкції США проти Росії

Напередодні Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки оголосило про запровадження санкцій проти російських нафтових гігантів – компаній "Роснефть" та "Лукойл". Під обмеження також потрапили їхні дочірні компанії.

Sky News писало, що нові обмеження заганяють Росію в глухий кут. Проте такий крок також несе ризики для глобального ринку, що визнають і у США.

На американські санкції відреагував і президент України Володимир Зеленський. За його словами, Росія не показує бажання зупинити війну та посилює тиск на Україну. А нові санкції США та ЄС є важливим сигналом для Москви.

