Для промисловості обмежать використання електроенергії, а решті почергово виключатимуть світло.

У п’ятницю, 24 жовтня, в Україні продовжать діяти погодинні графіки відключень світла для населення. Вони застосовуватимуться з 7 до 23 години, повідомляє Укренерго.

"В окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень - наслідки масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обмеження будуть обсягом від 1,5 до 2,5 черг.

Відео дня

Крім цього, з 7 до 23 години для промислових споживачів будуть застосовуватися графіки обмеження потужності.

Також у компанії додали, що графіки можуть змінитися і закликали слідкувати за інформацією на офіційних сторінках обленерго.

Ситуація на Дніпропетровщині

Як повідомили у ДТЕК, на Дніпропетровщині 24 жовтня діятимуть 6 черг відключень електроенергії, кожна з двома підчергами. Сумарно для деяких споживачів світло буде відсутнє до 6 годин. Водночас частину мешканців регіону у п’ятницю не відключатимуть.

Відключення електроенергії

Як повідомляв УНІАН, в деяких регіонах України з 22 жовтня через масовані обстріли енергетичної інфраструктури запровадили графіки погодинних відключень.

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев переконаний, що РФ і надалі обстрілюватиме енергетичні об’єкти, але росіянам не вдасться надовго занурити Україну у пітьму.

Вас також можуть зацікавити новини: