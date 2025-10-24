Волонтери розраховували зібрати кошти за тиждень.

Громадська ініціатива Чехії "Подарунок для Путіна" зібрала необхідну суму на виробництво української ракети "Фламінго" для ЗСУ за менше ніж дві доби. Про це повідомили волонтери на своїй сторінці у соцмережі X.

"Пані та панове, дозвольте мені повідомити вам, що збір коштів на придбання української ракети Flamigo, яка матиме назву DANA 1, завершено. За менш ніж 48 годин вдалося зібрати 12 500 000 крон. Дякуємо!", - написали у повідомленні.

Водночас організатор ініціативи Мартін Ондрачек у коментарі для Novinky наголосив, що волонтери розраховували зібрати кошти за тиждень, а не за 48 годин, що перевершило всі їхні очікування.

Коли у нього запитали, чи не хоче команда відкрити збір на ще одну ракету, він відповів, що проведе ще одні переговори з виробником "Фламінго", а саме компанією Fire Point.

"Я вступаю в наступний раунд переговорів з виробником. У нас є угода, яка, можливо, стане досить великим сюрпризом для людей, які долучилися до створення ракети. Я маю знову підтвердити її з ними до кінця тижня", - додав Ондрачек.

Що відомо про чеський збір на "Фламінго"

Нагадаємо, 22 жовтня чехи оголосили збір на ракету "Фламінго" для ЗСУ. Її назвуть DANA 1 - на честь багаторічної очільниці Державного управління ядерної безпеки Чехії Дани Драбової.

"Якщо щось і може вплинути на хід війни, то це крилаті ракети українського виробництва, відомі як "Фламінго". Вони мають дальність польоту до 3000 кілометрів, швидкість 900 км/год і вагу боєголовки до 1150 кілограмів", - зазначили волонтери.

