Катар збільшить поставки приблизно на 31 млн тонн на рік завдяки розширенню Північного родовища, тоді як Канада і Нігерія також відкриють нові проєкти.

Європейський союз зможе повністю замінити імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) альтернативними поставками з 2027 року без серйозних цінових потрясінь завдяки проєктам, що бурхливо розвиваються в США і Катарі. Про це пише Reuters.

За даними Міжнародної групи імпортерів скрапленого природного газу, Росія постачає до Європейського союзу 21 млн тонн СПГ на рік, з яких 15,5 млн тонн - за довгостроковими контрактами.

Це незначно порівняно з прогнозованим зростанням світових експортних потужностей СПГ на 161 млн тонн на рік до 2027 року, згідно з оцінками Rabobank.

"2027 рік - ключовий рік для введення в експлуатацію нових експортних потужностей СПГ, особливо зі США і Катару. ... Обсягу, що надходить в експлуатацію, буде достатньо, щоб компенсувати дефіцит російського ЗПГ, особливо якщо російський ЗПГ зможе постачатися на інші ринки, наприклад, до Китаю", - заявила енергетичний стратег Флоренс Шміт.

У Rabobank вважають, до кінця 2027 року США збільшать обсяги поставок більш ніж на 50 млн тонн на рік порівняно з показниками 2025 року, що зміцнить їхні позиції провідного експортера.

За даними Energy Aspects, США вже постачають понад 50% СПГ до ЄС, і ця частка може збільшитися до 70%.

Очікується, що Катар збільшить поставки приблизно на 31 млн тонн на рік завдяки розширенню Північного родовища, в той час як Канада і Нігерія також відкриють нові проекти. Анн-Софі Корбо, науковий співробітник Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету, заявила:

"Загалом, ... припинення імпорту російського СПГ до Європи має мінімально вплинути на ціни на газ".

Артуро Регаладо з Kpler висловив думку, що заборона ЄС на постачання ЗПГ не призведе до скорочення загального обсягу поставок російського газу на ринок, а, навпаки, змінить структуру світових торговельних потоків, оскільки вантажі, імовірно, будуть перерозподілені в Азію.

Очікується, що Росія додасть майже 20 млн тонн на рік до своїх наявних потужностей у майже 33 млн тонн на рік завдяки проєкту "Арктик СПГ 2".

За словами Корбо, ціни в Європі та Азії можуть зрости, якщо Росія не зможе продавати значні обсяги ЗПГ в Азії через санкції та небажання азійських покупців імпортувати його.

Заборона ЄС на імпорт російського СПГ

У четвер ЄС схвалив нові санкції проти Росії за війну в Україні, які забороняють імпорт російського СПГ з 1 січня 2027 року, на рік раніше запланованого терміну.

Платежі ЄС Москві за енергоносії знову опинилися під пильною увагою після того, як президент США Дональд Трамп зажадав від Європи припинити всі закупівлі. Хоча ЄС скоротив свою залежність від російських енергоносіїв на 90% з 2022 року, з початку року він все ще імпортував російські енергоносії на суму понад 11 мільярдів євро.

