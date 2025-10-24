В Україні продовжують стрімко дорожчати огірки: скільки вже коштує кілограм

Сезон огірків в українських теплицях добігає кінця.

Ціни в Україні на огірки цього тижня вкотре підскочили. Головна причина подорожчання - сезонне скорочення пропозиції за відсутності конкуренції з боку імпорту та високий попит.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що сезон огірків в українських теплицях добігає кінця. Хоча якість огірків значно знизилася, але відпускні ціни все одно зростають.

Так, з початку тижня ціна на цей овоч зросла в середньому на 21%. Тепер огірки віддають по 90-110 грн/кг (2,16-2,63 дол./кг), залежно від якості та обсягів партій.

Варто зазначити, що вартість тепличних огірків в Україні вже в середньому на 11% вища, ніж роком раніше. Експерти вважають, що ситуація, яка склалася, може призвести до того, що імпортери вже наступного тижня почнуть везти огірки з Туреччини, що може призупинити зростання цін.

Ціни на огірки в супермаркетах України

У Varus овоч продають по 85 гривень за кілограм.

При цьому в АТБ його можна купити по 109,89 грн/кг.

Водночас у Сільпо ціни стартують від 144 гривень за кілограм.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

З початку тижня українські виробники цибулі почали підвищувати вартість товару. Зараз оптові ціни на овоч коливаються в діапазоні 7-13 гривень за кілограм, що в середньому на 12% дорожче, ніж минулої п'ятниці.

При цьому заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук попередив, що через постійні вимкнення світла ціни на продукти тільки зростатимуть.

