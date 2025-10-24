Раніше Трамп критикував Європейський Союз, однак тепер його позиція змінюється.

У цьому році відносини між США та Європейським Союзом були напруженими через розбіжності щодо підтримки України, торговельні суперечки та мита, які домінували у складному періоді дипломатичних відносин між Америкою та ЄС. Проте спільне відчуття розчарування та підозри щодо відмови Росії сісти за стіл переговорів зблизило США та Євросоюз. Про це пише CNBC.

"Цього тижня було продемонстровано єдиний фронт, коли Вашингтон і Брюссель оголосили про додаткові пакети санкцій, спрямовані проти нафтової та газової промисловості Росії", - підкреслили у матеріалі.

Зокрема посол США в ЄС Ендрю Пуздер зауважив, що Америка та Європейський Союз мають однакову позицію щодо тиску на РФ з метою припинення війни в Україні.

"Президент Трамп твердо переконаний, що хоче бачити кінець цієї війни... Але коли ви бачите, що переговори не йдуть так, як ви хочете, потрібно посилити тиск", - додав він для CNBC у Брюсселі.

За словами посла, майже одночасні санкції США та ЄС є "ознакою того, що нам потрібно посилити тиск".

"Ми готові посилити тиск і сподіваємося, що Володимир Путін зрозуміє це і усвідомить, що війна має закінчитися. Схоже, він ще не зрозумів цього, але, сподіваємося, це допоможе йому усвідомити це", - додав Пуздер.

Дипломат наголосив, що відносини між США та ЄС загалом поліпшилися за останні місяці в ряді геополітичних та економічних сфер.

"Ми не завжди можемо бути одностайними, але я вважаю, що їхні мотиви завжди добрі, просто вони дивляться на речі трохи інакше, ніж ми", - запевнив посол.

Пуздер також розповів, що під час перебування на своїй посаді він помітив, що ЄС та США стали злагодженішими й в інших питаннях, зокрема щодо Китаю та імміграції.

"Я думаю, що в цих питаннях ми наближаємося один до одного, і я вважаю, що торговельна угода була дуже важливою для обох [сторін]", - додав він, похваливши президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн за укладення угоди, яка, як він вважає, "була кращою, ніж будь-яка інша угода, укладена [Трампом] з іншими країнами".

Санкції проти Росії

Раніше у Sky News пояснили, у чому полягає головна сила санкцій США проти Росії. За словами експертів, санкції безпосередньо вплинуть на здатність російських компаній і всіх, хто веде з ними бізнес, працювати у фінансовій орбіті Америки.

"На практиці ці заходи мають позбавити обидві компанії ("Роснефть" і "Лукойл") доступу не тільки до долара, а й до торговельних ринків, страхування та інших послуг, що мають будь-який фінансовий зв'язок зі США", - каже оглядач видання Пол Келсо.

Водночас NYT оцінило, чи здатні нові санкції США змусити Путіна зупинити війну. Аналітики кажуть, що ці санкції навряд чи вплинуть на військові цілі правителя РФ.

"Лукойл" зіткнеться з серйозними проблемами, але це будуть проблеми "Лукойлу", а не Росії", - зазначив експерт з енергетики в Фонді Карнегі за міжнародний мир Сергій Вакуленко.

